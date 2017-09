Rodina Leonarda Cohena pozýva fanúšikov na spomienkový koncert v Montreale

MONTREAL 19. septembra (WebNoviny.sk) – Rodina Leonarda Cohena pozýva fanúšikov z celého sveta, aby sa s nimi a svetoznámymi muzikantmi, pod záštitou kanadského predsedu vlády a quebeckého premiéra, zúčastnili na spomienkovom koncerte Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen v Bell Centre v kanadskom Montreale 6. novembra 2017.

Zanechal spísané požiadavky

Na spomienkovom koncerte vystúpia Elvis Costello, Lana Del Rey, Feist, Philip Glass, k.d. lang, The Lumineers’ Wesley Schultz and Jeremiah Fraites, Damien Rice, Sting, Patrick Watson a Adam Cohen, ktorý je koproducentom podujatia. Rodina čoskoro uvedie ďalšie známe mená, vrátane hercov, ktorí budú fanúšikov počas večera sprevádzať hovoreným slovom.

„Otec mi zanechal spísané svoje požiadavky, predtým, než nás navždy opustil: ´Ulož ma do borovicovej truhly a pochovaj vedľa tvojej matky. Poslednú rozlúčku spravte v úzkom kruhu rodiny a blízkych priateľov v Los Angeles. A ak chceš spraviť verejnú rozlúčku, nech je v Montreale.´,“ prezradil skladateľ piesní Adam Cohen. „Tento koncert beriem ako splnenie povinnosti voči svojmu otcovi. Podujatie bude v Bell Centre, kde sa rozozvučia zvony na jeho počesť.”

Hudobnú ikonu pripomenie aj výstava

Producent akcie Hal Willner spolupracuje na prípravách so spoločnosťami Evenko, Rubin Fogel Productions a Live Nation/Robomagic. Režisér Jack Bender, nominovaný na Emmy a držiteľ Zlatého glóbusu (Game of Thrones, Lost, The Sopranos, Mr. Mercedes, atď.) spracuje koncert do filmovej podoby.

„Leonard Cohen je literárna a hudobná ikona na celom svete,” hovorí Hal Willner. „Pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia sme sa rozhodli zorganizovať koncert na počesť jedného z najväčších poetov a skladateľov piesní všetkých čias.”

„Výťažok z podujatia poputuje na konto kanadských umeleckých inštitúcií, aby mohli pokračovať v tvorbe vzácneho kultúrneho dedičstva,” povedali manažéri Leonarda Cohena Robert Kory a Michelle Rice. „Leonard často spomínal kultúrne inštitúcie, ktoré ho podporovali v začiatkoch jeho kariéry.”

Tower of Song odštartuje sériu podujatí pri príležitosti prvého výročia úmrtia Leonarda Cohena. Musée d’art contemporain de Montréal sprístupní 9. novembra verejnosti výstavu „Leonard Cohen: Une brèche en toute chose / A Crack in Everything”. Výstava, ktorá bola prichystaná ešte pred skonom Leonarda Cohena, je oslavou jeho života a diela.