Rodiny džihádistov zadržiavaných v Sýrii chcú ísť domov, podali žalobu na Francúzsko

PARÍŽ 17. januára (WebNoviny.sk) – Rodiny francúzskych podporovateľov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zadržiavané v Sýrii podali žalobu na Francúzsko.

Chcú tak dosiahnuť, aby ich francúzska vláda priviedla domov zo zajatia, pretože podľa ich slov nemajú nádej na spravodlivé zaobchádzanie, keďže ich väznitelia nemajú žiadne právne alebo medzinárodné uznanie. Žalobu podalo šesť rodín zahŕňajúcich manželky a deti džihádistov, ktoré sú zajaté v sýrskom Kurdistane.

Podľa šéfky francúzskej armády neexistuje dôvod na to, aby pre súdne procesy džihádistov priviedli do Francúzska. Kurdské milície podľa nej dané prípady zvládajú a francúzska vláda sa snaží deťom pomôcť v návrate do krajiny, ako sa len dá.

Rodiny francúzskych bojovníkov IS podali žalobu len týždeň po tom, čo sa neslávne známi členovia organizácie Emilie König a Thomas Barnouin, ktorých minulý mesiac zatkli kurdské milície z Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), objavili vo videu, pričom takmer identicky tvrdili, že sa k nim v zajatí nesprávajú zle.