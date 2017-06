Roger Federer sa po viac ako dvoch mesiacoch vráti do tenisového kolotoča

STUTTGART 13. júna (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky grandslamový rekordér Roger Federer sa v stredu na tráve v nemeckom Stuttgarte vráti do tenisového diania po viac ako dvoch mesiacoch pauzy na nazbieranie síl.

Tridsaťpäťročný bazilejský rodák je jednotkou podujatia ATP World Tour 250 Mercedes Cup, v 1. kole má voľný žreb, v osemfinále ho vyzve úspešný zo zápasu Tommy Haas (Nem.) – Pierre-Hugues Herbert (Fr.).

Prijal by dlhšiu dovolenku

S 39-ročným domácim veteránom Haasom si v nedeľu v 30-stupňovej horúčave Federer zatrénoval 1,5 hodiny už v dejisku, sledovali to stovky zvedavcov. Švajčiar sa v lokalite Weissenhof objavil s krátkymi vlasmi a výrazným opálením.

“Prijal by som ešte dlhšiu dovolenku. Mal som ju len päť dní, lebo potom prišiel exhibičný charitatívny súboj Match for Africa s Andym Murraym. Dátum bol známy vo veľkom predstihu, nedalo sa to odvolať, hoci po Miami som sa cítil veľmi vyčerpane,” povedal Federer na tlačovej besede v Stuttgarte, citoval ho napríklad web Tennisnet.com.

“Som spokojný, ako som zvládol prípravné obdobie. Mal som dobré tréningy s kvalitnými sparingpartnermi. Je to úľava, lebo tréningové bloky občas sú pre zdravie nebezpečnejšie ako zápasy,” podotkol Švajčiar.

Naposledy hral v Miami

Federer deň po ohurujúcom výkone svojho španielskeho odvekého rivala Rafaela Nadala vo finále parížskeho turnaja Roland Garros s úsmevom vyhlásil: “Včera by som naňho nemal nárok. Nie v rozpoložení, v akom som bol na antuke. Na Wimbledon pricestuje s obrovským sebavedomím, čo pre mňa, samozrejme, nie je ideálne. Stane sa to však už desiaty raz, takže nič nové…”

Federer dosiaľ naposledy hral 2. apríla, vo finále v americkom Miami na Floride prekonal práve Nadala. Zavŕšil tým tzv. Sunshine Double v kombinácii s kalifornským Indian Wells. V januári sa na melbournských Australian Open radoval z 18. titulu na Majors, premiérového od Wimbledonu 2012.

Bývalý líder singlového renkingu Federer má tento rok bilanciu 19:1. Jedinú prehru utrpel 1. marca v osemfinále v Dubaji s Rusom Jevgenijom Donským, aj to z troch mečbalov. Ťahá šnúru 11 zápasových úspechov.

Momentálne piaty muž svetového rebríčka pre nasadzovanie Federer sa blíži k hranici 10 000 es počas kariéry, má ich na konte 9940. Švajčiar je s 15 trofejami na tráve, resp. s efektivitou 86,9 % na prvej priečke v tzv. Open Ere.

Sedemkrát sa radoval na Wimbledone a dokonca osem primátov nazbieral v Halle. V Stuttgarte vlani pri miestnom debute podľahol v semifinále Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.