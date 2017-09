Rogersová a Gavrilovová odohrali historicky najdlhší zápas dvojhry žien na US Open

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) – Domáca tenistka Shelby Rogersová zvíťazila za 213 minút 7:6 (6), 4:6, 7:6 (5) nad austrálskou reprezentantkou Dariou Gavrilovovou nasadenou ako dvadsiatou piatou vo štvrtkovom súboji 2. kola singla na newyorských grandslamových US Open, bol to historicky najdlhší zápas vo dvojhre žien na tomto podujatí.

Gavrilovová síce za 3:33 h boja získala o jednu loptičku viac (133:132), ale nebolo jej to nič platné. Odvrátenie štyroch mečbalov pri vlastnom podaní v desiatom geme rozhodujúcej časti tiež nie.

Rogersová, 62. v singlovom renkingu WTA, v 3. kole vyzve ukrajinskú štvorku „pavúka“ Elinu Svitolinovú. Doterajšie časové maximum malo hodnotu 3:23 h – Britka Johanna Kontová predvlani tiež v 2. kole takto dlho lámala odpor Španielky Garbine Muguruzovej-Blancovej.