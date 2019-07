Roman Kreuziger na body nemyslí, na Tour de France chce vydať zo seba maximum

Na Tour de France debutoval v roku 2008 a hneď z toho bolo 12. miesto v celkovom poradí. Jeho maximom je piata priečka z roku 2013 a aktuálne ho čaká už deviaty štart.

Cyklista Roman Kreuziger je ako 33-ročný už jedným zo skúsenejších jazdcov a vôbec najúspešnejším Čechom na slávnych pretekoch. Na otázku, na čo sa najviac teší v najbližších troch týždňoch, má pohotovú odpoveď.

„Najviac na moment, keď sa to celé skončí a budem sa môcť poriadne najesť. Samozrejme, aj na preteky sa treba tešiť. Inak to celé nemá význam. Je to najväčšie cyklistické podujatie, získal som na Tour meno a mám preto dobré spomienky,“ uviedol Roman Kreuziger v rozhovore pre denník MF Dnes.

Využili rady výživovej poradkyne

Cyklistu tímu Dimension Data bude tento rok na francúzskych cestách a kopcoch sprevádzať aj manželka Michaela, samozrejme, len na diaľku. „Teším sa na to, keď vyrazím ako fanúšička v obytnom karavane na alpské etapy. Rada by som si sama skúsila niektoré kopce na bicykli,“ vraví Michaela Kreuzigerová.

Manželia Kreuzigerovci sú v českej cyklistike zohratým párom. Keďže Roman musel pred Tour de France zhodiť niekoľko kilogramov, aby bol v alpských a pyrenejských kopcoch čo najviac svieži, jeho manželka mu počas prípravy naordinovala špeciálny jedálniček. Tento rok dokonca prvýkrát využila aj služby výživovej poradkyne.

„Našla som na WhatsAppe skupinu, ktorá ma zásobovala receptami na jedlo, v ktorých bol zohľadnený Romanov typ tréningu. Podľa toho som presne vedela, čo mám pripraviť na raňajky, na obed alebo večeru. Bola to vyvážená strava a nie hladovanie,“ informovala manželka Romana Kreuzigera.

Na konkrétnu otázku, čo dominovalo v manželovej strave pred Tour de France, odpovedala: „Dôležité bolo dospieť k systému stravovania. Bolo v tom veľa kuskusu, krúp, quinoy a k tomu ryby alebo biele mäso, iné nie. Keď to Romanovi už začalo liezť na nervy a požiadal o pizzu, výživová poradkyňa mi poslala zoznam jedál, ku ktorým sa hodí pizza tak, aby mu čo najmenej uškodila.“

Konkurencia sa zvýšila

Juniorský majster sveta spred 15 rokov odmietol prezradiť, koľko kilogramov potreboval zhodiť, aby bol na svojom optime. Priznal však, že konkurencia vrchárov je dnes na pretekoch Grand Tour omnoho väčšia ako v časoch, keď začínal v profipelotóne.

„Je to oveľa vyrovnanejšie. Kedysi som vedel, že na svojom hmotnostnom limite prejdem cez kopce s nanajvýš desiatimi najlepšími. A teraz je okolo mňa zrazu päťdesiat takých, ktorí nemajú problém. Tí chlapci na sebe pracujú oveľa viac ako kedysi,“ priznal Kreuziger.

Skúsený cyklista sa nezaťažuje myšlienkami na konečné umiestnenie, resp. koľko UCI bodov potrebuje vyjazdiť jeho tím Dimension Data, aby si zachoval príslušnosť medzi elitou WorldTour. „Myslieť dopredu na body je zbytočné. Vydám zo seba maximum a uvidíme, čo z toho vylezie,“ reálne zhodnotil Kreuziger.

Pivo a tatarák

Keď sa vráti zmorený z trojtýždňovej driny domov, zamieri na obľúbené miesto v Plzni na Parkánu, aby si dal pivo a tatarák. Aspoň tak to vidí jeho manželka. „Dám si tak 300 gramov tataráku na štyri hrianky,“ potvrdil Roman. Pre žalúdok vysileného cyklistu to bude zrejme poriadna dávka po vyše 20 dňoch v sedle bicykla s obrovským výdajom energie.

„Bude mi zle od žalúdka, ale s tým už človek tak nejako počíta,“ doplnil cyklista, ktorý má na konte štyri umiestnenia v najlepšej desiatke celkovej klasifikácie na Tour de France.

A ako bude po každoročnom letnom vypätí relaxovať víťaz pretekov Okolo Švajčiarska 2008 či Okolo Romandie 2009? „Pôjde s dcérkami na zmrzlinu, k vode alebo aj na bicykel. Deti si po dvoch mesiacoch tvrdej roboty potrebuje čo najviac užiť. Staršia dcéra Viki má päť rokov a už jazdí sama na bicykli. Keď sa učila prehadzovať, tak spadla a bola doudieraná. Už sa však naučila neplakať, iba vstane a pokračuje ďalej. Keď som ju lákala na tenis, že je to krajší šport a môže tam nosiť sukničku, odpovedala, že v ružovom drese bude tiež pekná,“ pridala príhodu zo života pani Kreuzigerová pre MF Dnes.

