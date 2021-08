Ronaldo by podľa Bonucciho do PSG nešiel, jeho pridaná hodnota je pre Juventus dôležitá

Ak sa pred pár týždňami špekulovalo o prestupe Cristiana Ronalda do tímu Paríž Saint-Germain, teraz po príchode Lionela Messiho je táto téma úplne bezpredmetná. Myslí si to Ronaldov spoluhráč z Juventusu Turín a čerstvý majster Európy v drese Talianska Leonardo Bonucci.

Ronaldo pomôže naplniť ciele

„Myslím si, že Cristiano by zostal v Juventuse aj v prípade, ak by Messi nešiel do PSG. Pre nás sú jeho výkony pridaná hodnota. A tvrdím, že tento rok to bude ešte výraznejšie ako dosiaľ. Pomôže nám naplniť naše ciele,“ uviedol Bonucci v rozhovore pre Gazzetta dello Sport, ktorý cituje Soccernet.

Tridsaťštyriročný skúsený stopér konkrétne myslel najmä na prinavrátenie Scudetta za celkový triumf v Serie A, ktorý Juventusu v uplynulej sezóne nepatril prvýkrát po deviatich rokoch. „Bianconeri“ skončili v konečnej tabuľke až na štvrtom mieste, ale stačilo im to na skupinovú fázu Ligy majstrov.

V Turíne chcú späť titul

„Priniesť späť domov taliansky titul je naša hlavná úloha. Nemusíme si klamať, že to tak nie je. Samozrejme, chceme predviesť aj dlhú jazdu v Lige majstrov a byť úspešní na viacerých frontoch,“ zdupľoval Bonucci.

Na svoju adresu tiež vyslovil slová chvály. „Osobne by som bol rád, ak by som pokračoval v dobrom nastavení z majstrovstiev Európy. Hral som tam dôležitú úlohu v tíme Talianska. Verím, že mi to vydrží aj v Juventuse v novej sezóne,“ dodal skvelý hlavičkár, ale zároveň obranca ostrý ako britva.

Juventus Turín začne novú sezónu Serie A 22. augusta súbojom na trávniku Udinese.