Ronaldo dostal vyhadzov, s okamžitou platnosťou končí v Manchestri United

Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo s okamžitou platnosťou končí v anglickom klube Manchester United. Organizácia z Old Traffordu o tom informovala v utorok večer prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia na svojom webe.

Rozhovor plný kritiky

Rozchod 37-ročného zakončovateľa s ManUnited nastal niekoľko dní po tom, ako CR7 poskytol exkluzívny rozhovor britskému novinárovi Piersovi Morganovi. V miestami až príliš „úprimnej spovedi“ skritizoval niektorých predstaviteľov klubu a neušetril ani holandského trénera Erika ten Haga či zopár spoluhráčov.

Na adresu klubu poznamenal, že po odchode legendárneho kouča Sira Alexa Fergusona, ktorý bol pre Ronalda ako druhý otec, sa Manchester United nikde neposunul. Podotkol, že sa cítil „zradený“ klubom.

„Po rozhovoroch s Manchestrom United sme sa vzájomne dohodli na predčasnom ukončení našej zmluvy. Milujem Manchester United a milujem fanúšikov, to sa nikdy nezmení… Zdá sa mi však, že je ten správny čas hľadať novú výzvu,“ povedal Ronaldo. Tvrdí, že klub, v ktorom sa stal svetovou hviezdou, bude naďalej nosiť v srdci a do budúcnosti mu praje mnoho úspechov.

Vyhadzov sa dal očakávať

Manchester United ešte minulý týždeň avizoval, že po Ronaldovom rozhovore s Morganom podnikne príslušné kroky, takže vzájomná dohoda o ukončení spolupráce sa dala očakávať.

„Cristiano Ronaldo s okamžitou platnosťou po vzájomnej dohode opúšťa Manchester United. Klub mu ďakuje za jeho nesmierny prínos počas oboch období na Old Trafforde, keď strelil 145 gólov v 346 zápasoch a želá jemu a jeho rodine veľa šťastia do budúcnosti,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Sústredí sa na MS v Katare

Cristiano Ronaldo sa momentálne plne sústredí na majstrovstvá sveta v Katare, na ktorých by s portugalským tímom chcel konečne získať medailu. V minulosti v drese národného mužstva triumfoval na európskom šampionáte i v Lige národov.

Po správe o jeho konci v Manchestri United sa okamžite vynorili špekulácie, že by mohol posilniť konkurenčný Newcastle United, vrátiť sa na krátkodobú výpomoc do španielskeho Realu Madrid či zamieriť za futbalovou exotikou do severoamerickej MLS alebo na Blízky východ.