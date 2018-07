Ronaldo sa zastal Neymara a vyhlásil, že kritici jeho „hereckých“ predstavení sú hlupáci

MOSKVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Brazílsky futbalový reprezentant Neymar čelí kritike za svoje „herecké“ predstavenia na majstrovstvách sveta, našiel však aj obhajcu. Na jeho stranu sa postavil jeho hviezdny predchodca Ronaldo.

Bývalý 41-ročný kanonier, druhý najlepší strelec histórie MS, dokonca vyzval rozhodcov na osobitnú ochranu súčasnej opory „kanárikov“. „Obrancovia idú do súbojov s Neymarov tvrdo a za hranicou pravidiel,“ povedal Ronaldo vo vysielaní Podcast One Sport Now.

Dvojnásobný majster sveta (1994 a 2002) neobišiel ani kritikov Neymarových divadelných predstavení: „Sú hlupáci a nerozumejú futbalu,“ vyhlásil Ronaldo. Brazília sa v štvrťfinále v piatok od 20.00 h SELČ v Kazani stretne s Belgickom.

