Rozhodca nevidel čistý gól a „zarezal“ CopyLeaders Prievidza (video)

Druhý semifinálový zápas futsalovej extraligy poznačila vážna chyba rozhodcu, ktorý v penaltovom rozstrele nevidel čistý gól a pripravil tak Copyleaders Prievidza o možnosť zabojovať o finále v treťom zápase.

Domáci viedli v predĺžení o dva góly

Mimel Lučenec viedol po prvom dueli 1:0 a druhý súboj sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1.

„Bolo vidieť bojovnosť oboch tímov, každý chcel vyhrať a dostať sa do finále. Sme radi, že práve náš tím dokázal prvýkrát v tejto sezóne potrápiť favorizovaný Mimel Lučenec a po niekoľkých rokoch im sťažiť cestu za obhajobou titulov z posledných sezón,“ uviedlo vedenie Copyleaders Prievidza.

V predĺžení sa Hornonitrania dostali do dvojgólového vedenia, ale hosťom sa podarilo vyrovnať. O výsledku tak musela rozhodnúť už spomínaná „lotéria“ zo siedmich metrov. „Verili sme si, že penaltový rozstrel zvládneme a o postupujúcom do finále sa rozhodne v piatok na palubovke Lučenca,“ hovorí vedenie Prievidžanov.

Delovka Filipa Petrušiča

Aj penalty mali domáci rozbehnuté dobre, prvé dve premenili a v tretej sérii brankár Hodžič vychytal hosťujúceho Roberta Greška. Potom však domácich „zarezal“ rozhodca Mário Bohun, ktorý prekvapujúco rozpažil po strele legionára Filipa Petrušiča.

„Jeho delovka sa odrazila od konštrukcie brány za čiaru a von. Diváci sa síce radovali, ale až opakovaný záznam preukázal, že lopta skončila za chrbtom brankára. Čiarový rozhodca však nepostrehol, že lopta skončila za čiarou a gól neuznal,“ priblížili situáciu Hornonitrania.

Rozhodnutie potom prišlo v šiestej sérii, v ktorej domáci Petráš nedal a Ostrák gólom posunul Lučenec do finále. Nebyť zlého rozhodnutia arbitra, o postupujúcom by rozhodlo až tretie semifinále. „Žiaľ, chyby patria k športu, sme sklamaní, ale nehneváme sa na nikoho. Veríme, že práca, ktorú sme si v klube nastavili prinesie ovocie v ďalších rokoch. Sme radi, že sme potrápili favorizovaný Lučenec, že sme prilákali do hľadiska v Prievidzi veľa fanúšikov futsalu a veríme, že budeme úspešní v súboji o bronzové medaily. Ako klub sme dosiahli nielen ciele stanovené pre túto sezónu, ale urobili sme oveľa viac. Škoda, že nám bola odopretá príležitosť na ďalší zápas v Lučenci, ale aj tak môžeme s čistým svedomím povedať, že sme hrdí na všetko, čo sme v tejto sezóne dokázali. Mimelu Lučenec gratulujeme k postupu do finále a nám aj tieto zápasy ukázali našu silu a správnu cestu, na ktorú sme sa v klube vydali.“ hodnotí vedenie Copyleaders Prievidza.