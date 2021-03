Rozprávka sa skončila v Trnave či nuda v prvom polčase pre brankárov i divákov, píšu ruské médiá po zápase so Slovenskom

Ohlasy ruských médií na utorkovú prehru svojej futbalovej reprezentácie so Slovenskom (1:2) v zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 v Trnave:

Sovetskij Sport: „Rozprávka sa skončila v Trnave. Rusko prehralo so Slovenskom. Pred zápasom sme písali, že jediná silná stránka súpera sú štandardné situácie. Toto varovanie sa však minulo účinku. V 38. min si na rohový kop do šestnástky nabehol Škriniar a otvoril skóre. A čo robili naši obrancovia? Ich konanie si nezaslúži ani analýzu. Boli takí zmätení, že Džikija a Fernandes sa strážili navzájom. Po zmene strán vyrovnal krajný obranca Fernandes, ktorý mal zo všetkých ruských hráčov najviac šancí, skórovať mohol už v prvom polčase. Lenže Slováci nezúfali a už o tri minúty opäť boli vo vedení. Hrdina predchádzajúcich minút Fernandes nechal za sebou Maka, Semionov ho nepokryl a po dlhom výbere okamihu na strelu dal víťazný gól Slovenska.“

Match TV: „Prvá prehra Ruska v kvalifikácii o MS 2022. Po remízach s Cyprom a Maltou si Slováci vzali tri body od Rusov. Naši futbalisti zakončili marcový blok zápasov na druhom mieste v H-skupine, ale situácia je neprehľadná. Dostali sa pred nás Chorváti, Slováci sú naspäť v hre a Cyprus je tiež neďaleko.“

Championat: „Tlačili sme, tlačili, ale víťazstva sme sa nedočkali. Keď sa už zdalo, že po góle Mária Fernandesa v 71. min sa chod zápasu zlomí v prospech Ruska, Róbert Mak vrátil vedenia na stranu Slovenska. A konečný hvizd rozhodcu už len potvrdil domáce víťazstvo. „Zborná“ nás svojím prístupom pobavila. S týmto tímom nikdy nie je nuda. Toto naše mužstvo je asi jediné na svete, ktoré priťahuje problémy a zároveň magické momenty. A keď sa prehrá, nehovorí sa o strate bodov, ale o nudnom a slabom zápase s podivuhodnými detailami.“

Komsomoľská pravda: „Pozícia favorita? To nie je pre nás. Rusko nečakane prehralo na Slovensku a prepustilo líderskú pozíciu v kvalifikačnej skupine o postup na MS 2022. Rusi nevyužili šancu zostať na čele skupiny s plným počtom bodov ako neohrozený líder. Stanislav Čerčesov a jeho hráči sa tri dni po vydarenom zápase so Slovinskom opäť stali terčom kritiky. A tak to zostane až do majstrovstiev Európy… Akonáhle máme v nejakom zápase nálepku favorita a je potrebné ukázať svoje kvality proti preukázateľne slabšiemu súperovi, zrazu všetko pozitívne je preč. Zmizne rýchlosť, odhodlanie, chuť letieť dopredu a robiť nemožné veci. Namiesto toho nastupujú túžba šetriť sa a nemíňať ďalší kúsok energie navyše. Tak to bolo aj s ruskou reprezentáciou v zápase proti Slovensku v Trnave. A pre tento dôvod sme takmer prišli aj o víťazstvo na Malte.“

Sport24: „Rusko porobilo hlúposti na Slovensku a najmä obrana mala príšerný večer. Najprv dostala hlúpy gól a potom dovolila bývalému hráčovi Zenitu Petrohrad predviesť sa v pokutovom území. Po dvoch víťazstvách prišlo bolenie brucha. Ruské mužstvo nevyzeralo dobre a prehra je absolútne zaslúžená. Tréner Stanislav Čerčesov sa tradične zaobišiel bez experimentov a v základnej zostane dal priestor rovnakým 11 futbalistom ako predtým proti Slovinsku. Prvý polčas bol taký nudný, že sa pri ňom dalo aj zaspať. Z driemania nás zobudil až gól Škriniara po rohu Maka. Džikija a Fernandes sa v tej chvíli z nejakého dôvodu objímali v našej šestnástke… Ak si myslel, že takým družným spôsobom zastavia hráča súpera, tak nezastavili. V druhom polčase Fernandes gólom napravil chybu z prvého polčasu, ale potom si niekdajší hráč Zenitu Mak omotal troch hráčov súpera a presne vystrelil k bližšej žrdi.“

Sport-Express: „Dziuba nedal gól a Rusko prehralo. Keď sa minulý rok vyžrebovala naša skupina, boli sme zdržanlivo optimistickí, lebo sme mohli dostať aj ťažších súperov. Optimizmus sa prehĺbil po prvých dvoch zápasoch, z ktorých si Rusko vzalo 6 bodov. Lenže potom sa ukázalo, že toto je skupina, v ktorej si súperi budú navzájom kradnúť body. Slovensko nevyhralo nad Cyprom ani Maltou, Cyprus zdolal Slovinskom a Rusi teraz stratili všetky body na Slovensku… Bol to zápas, v ktorom sa v prvom polčase nudili diváci aj brankári. Slovákom na jeho konci zafungovala štandardka a ujali sa vedenia. Gól sprevádzala komická situácia, keď sa Džikija a Fernandes navzájom držali, namiesto toho, aby pokryli najväčšiu hviezdu súpera… V druhom polčase sa po striedaniach konečne vydaril plán C s dvoma veľkými útočníkmi Dziubom a Sobolevom. Viac sme sa začali tlačiť do šestnástky súpera a vytúžený gól strelil Fernandes z pozície hrotového útočníka. Lenže prešlo len pár minút a Slovákov posadili opäť na koňa dvaja hráči, kedysi pôsobili v našej najvyššej súťaži RPL. Hubočan prihral Makovi a ten nepotreboval nič zložité na to, aby zahanbil celú našu strnulú obranu. V skutočnosti stačili dva záchvaty paniky v našej hre vzadu, aby sme si z Trnavy odniesli prehru.“