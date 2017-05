Kľúčovým prvkom v reforme vzdelávania na Slovensku je učiteľ, tvrdí Ftáčnik

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Učiteľ je kľúčový prvok v reforme vzdelávania na Slovensku a v dokumente Učiace sa Slovensko, ktorý má byť návrhom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Tento má pokrývať v desaťročnom horizonte strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania.

Na to, aby deti dostali kvalitnejšie vzdelanie, potrebujeme motivovaných a lepšie zaplatených učiteľov, povedal spoluautor školskej reformy a exminister školstva Milan Ftáčnik v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zároveň dodal, že naši učitelia dnes zarábajú 57 percent toho, čo zarábajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia zamestnaní v národnom hospodárstve SR.

Mali by zarábať viac

“Päťdesiatsedem percent je veľmi nízke číslo, je to o tretinu menej ako zarábajú učitelia v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Preto sme si v dokumente Učiace sa Slovensko stanovili cieľ, že do desiatich rokov by učitelia mali zarábať 80 percent. To je priemer toho, čo vieme vyčítať z krajín OECD, teda najvyspelejších krajín, ktoré sú združené v tejto organizácii. Zdá sa, že je to málo ambiciózne, ale ten cieľ sa pohybuje, platy rastú, to znamená, že ak my povieme, že z 57 percent chceme prísť na 80, do konca tohto roka by mala vláda povedať, ako sa to počas tých desiatich rokov bude robiť, aby sme toho učiteľa naozaj pozdvihli a lepšie ho zaplatili,“ objasnil Ftáčnik.

Na jeho slová reagoval predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (Smer-SD) Ľubomír Petrák, podľa ktorého tak, ako sa vyvíjajú mzdy v národnom hospodárstve, tak isto sa vyvíjajú aj očakávania.

Potrebujeme sa posunúť ďalej

“Ak budem hovoriť o tom, že v roku 2013 bolo očakávaním, že sa dostaneme s platom učiteľov na 1,2 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve, podľa údajov z centra vedecko-technických informácií sme dnes na 1,19, to znamená, že máme o 19 percent väčší priemerný plat učiteľa ako je v národnom hospodárstve. Dnes sme v situácii, že si hovoríme, že toto absolútne nestačí a potrebujeme sa posunúť o niekoľko úrovní ďalej,“ zdôraznil Petrák.

Na tom, že treba dať viac peňazí do školstva sa zhodli aj ďalší dvaja diskutujúci, člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Branislav Gröhling (SaS) a predseda poslaneckého klubu v NR SR Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA).