Rusi pre obavy z bombardovania stiahli svoje ponorky z Krymu a presunuli ich do bezpečia, tvrdia Briti

Moskva pravdepodobne presunula svoje ponorky triedy Kilo z polostrova Krym do južného Ruska pre obavy, že by ich mohlo zasiahnuť ukrajinské bombardovanie s dosahom do veľkej vzdialenosti. Uviedla to v utorok britská armáda.

V najnovšej aktualizácii spravodajských informácií o vývoji vojny na Ukrajine ministerstvo obrany Veľkej Británie uviedlo, že tieto ponorky „takmer určite“ presunuli do Krasnodarského kraja na juhu Ruska. Doteraz boli v námornej základni Sevastopoľ na polostrove Krym.