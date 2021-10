Ruská herečka a režisér odleteli na ISS, nakrútia tam prvý film vo vesmíre (foto+video)

Ruská herečka a filmový režisér v utorok vyleteli k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), kde nakrútia vôbec prvý film vo vesmíre. Julija Peresildová a Klim Šipenko sú na palube vesmírnej lode Sojuz spolu s kozmonautom Antonom Škaplerovom.

Ich loď vzlietla podľa plánov o 13:55 miestneho času (10:55 stredoeurópskeho letného času) z kazašského kozmodrómu Bajkonur a už úspešne dosiahla stanovenú orbitu.

Predstavitelia ruského vesmírneho programu informovali, že posádka sa cíti dobre a všetky systémy stroja fungujú normálne.

Výzvou bola aj samotná príprava

Tridsaťsedemročná Peresildová a o rok starší Klimenko by na ISS mali nakrútiť časti nového filmu s názvom Výzva. V ňom chirurgička v podaní Peresildovej letí na vesmírnu stanicu, aby zachránila člena posádky, ktorý má problém so srdcom. Po 12 dňoch na stanici by sa herečka s režisérom mali vrátiť späť na Zem s ďalším ruským kozmonautom.

Na pondelkovej tlačovej konferencii pred odletom Peresildová uznala, že prispôsobiť sa prísnej disciplíne a tvrdým požiadavkám počas výcviku bola pre ňu výzva. Aj podľa Šipenka, ktorý má na konte niekoľko komerčne úspešných filmov, bola ich štvormesačná príprava náročná.

Ruské médiá natáčanie skritizovali

Kľúčovou silou za projektom je šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin, podľa ktorého je to šanca na zveľadenie vesmírnej slávy národa a odmietnutie kritiky niektorých ruských médií.

Niektorí komentátori argumentovali, že nakrúcanie filmu bude rozptyľovať posádku a tiež že by mohlo byť čudné, nakrúcať v ruskej časti ISS, ktorá má v porovnaní s americkým segmentom značne menej priestoru.

K ISS sa v júli síce pripojil nový ruský modul Nauka, ale zatiaľ nie je úplne integrovaný do stanice.

Zľava: herečka Julija Peresildová, astronaut Anton Škaplerov a režisér Klim Šipenko. Foto: SITA/AP

Na ISS sa nachádza sedem astronautov

Na ISS sa momentálne nachádzajú astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthurová, Rusi Oleg Novickij a Pjotr Dubrov, Japonec Akihiko Hošide a Francúz Thomas Pesquet z Európskej vesmírnej agentúry.

Novickij, ktorý by si mal vo filme zahrať chorého kozmonauta, bude kapitánom Sojuzu, ktorý herečku a režiséra 17. októbra odvezie na Zem.