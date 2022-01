Ruská invázia vo februári je podľa Bidena „jasnou možnosťou“, telefonicky o tom varoval Zelenského

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok varoval ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského pred „jasnou možnosťou“, že by Rusko mohlo vo februári proti jeho krajine podniknúť vojenskú akciu. Informoval o tom Biely dom.

Kremeľ vo štvrtok upozornil, že po tom, ako Spojené štáty odmietli požiadavky Moskvy na vyriešenie krízy, je len malý priestor na optimizmus, no zároveň poznamenal, že dialóg je stále možný.

Biden telefonicky varoval Zelenského

Biden svoje obavy vyjadril v telefonáte s ukrajinským prezidentom.

„Prezident Biden povedal, že existuje jasná možnosť, že by Rusko mohlo vo februári vniknúť na Ukrajinu. Povedal to verejne a my pred tým varujeme už celé mesiace,“ vyjadrila sa hovorkyňa Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu Emily Hornová.

Ukrajina má stále podporu USA

Biden okrem toho Zelenského opäť ubezpečil o podpore zo strany Američanov a ďalších spojencov, ktorej súčasťou sú aj dodávky vojenskej pomoci. Ukrajinský prezident tiež prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informoval, že s Bidenom hovorili aj o možnosti ďalšej finančnej podpory pre Ukrajinu.

Podľa Bieleho domu Biden Zelenskému povedal, že „skúma možnosti ďalšej makroekonomickej podpory na pomoc ukrajinskej ekonomike“, ktorá je pod tlakom v dôsledku hromadenia ruských vojsk pri jej hraniciach.

V uplynulých týždňoch sa zvýšilo napätie v súvislosti s obavami Spojených štátov a ich spojencov z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) z možnej ruskej invázie na Ukrajinu, keďže sa v blízkosti hraníc zhromaždilo asi 100-tisíc ruských vojakov. Moskva tieto zámery odmieta a stanovila si sériu požiadaviek, ktoré podľa nej zvýšia bezpečnosť v Európe.

Celý svet čaká na Putinovu reakciu

Spojené štáty a ich západní spojenci však v stredu, podľa očakávania, odmietli akékoľvek ústupky v súvislosti s hlavnými požiadavkami Moskvy, pričom nesúhlasili so zákazom vstupu do NATO pre Ukrajinu a vyjadrili sa, že nasadenie spojeneckých vojsk a zariadení vo východnej Európe nie je predmetom vyjednávania.

Stanovili pritom oblasti, v ktorých by mohli reagovať na niektoré obavy Ruska, čím otvorili cestu možnej deeskalácii napätia. Washington však zároveň varoval Moskvu pred tvrdými sankciami v prípade, že zaútočí na Ukrajinu. Súčasťou týchto sankcií by pritom malo byť aj zablokovanie spustenia novovybudovaného plynovodu Nord Stream 2. Celý svet tak teraz čaká na to, ako zareaguje ruský prezident Vladimir Putin.