Rusko varovalo susedné krajiny, výstraha sa týka umiestnenia ukrajinských bojových lietadiel

Ruská armáda varovala susedné krajiny pred umiestnením ukrajinských bojových lietadiel na ich území. Ak by totiž ukrajinské lietadlá štartovali z ich územia, mohla by ich vraj Moskva považovať na súčasť konfliktu.

Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov v nedeľu uviedol, že niektoré ukrajinské bojové lietadlá premiestnili do Rumunska a do iných susedných krajín, ktoré nemenoval.

Varoval pritom, že ak by tieto lietadlá zaútočili na ruské sily z územia týchto krajín, „mohlo by to byť považované za účasť týchto krajín v ozbrojenom konflikte“.