Ruský agent odhalil podrobnosti o otrave Navaľného, novičok mu nasypali do spodkov

Agent ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) odhalil podrobnosti o otrave opozičného lídra Alexeja Navaľného nervovoparalytickou látkou typu novičok, ktorú mu podľa jeho slov dali do spodkov. Konstantin Kudrjavcev to v telefonáte povedal samotnému Navaľnému, ktorý sa so zamaskovaným telefónnym číslom vydával za vysokopostaveného predstaviteľa Národnej bezpečnostnej rady povereného analýzou operácie.

Informuje o tom televízia CNN, ktorá v spolupráci s investigatívnymi portálmi Bellingcat, Insider a týždenníkom Der Spiegel minulý týždeň oznámila identitu jednotky agentov FSB, ktorí sledovali Navaľného od roku 2017, aj v čase pred otravou.

Poslali ho upratať

Štyridsaťštyriročný Navaľnyj skolaboval v auguste počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Po núdzovom pristátí lietadla ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v meste Omsk, odkiaľ ho o dva dni previezli do Berlína. Odborníci z Nemecka a viacerých ďalších krajín otravu pripísali nervovoparalytickej látke typu novičok sovietskej výroby.

Telefonát Kudrjavceva s Navaľným trval zhruba 45 minút a poskytol prvý priamy dôkaz o účasti jednotky na otrávení opozičného politika. Dôstojník FSB hovoril o tom, ako ho poslali po otrave upratať veci do Tomska a aj o ďalších osobách, ktoré sa na operácii zúčastnili. Ako okrem iného povedal, pri aplikovaní látky sa zamerali na Navaľného spodky, pričom ju dali zvnútra do rozkroku.

Toxikológovia, na ktorých sa obrátila CNN, uviedli, že ak sa novičok v granulovanej forme aplikuje na oblečenie, dokáže sa dostať do tela pri potení. V Navaľného prípade sa podľa nich zdá, že páchatelia použili pevnú formu látky.

Kudrjavcev tiež povedal, že rozhodujúcu úlohu zohralo to, že lietadlo pristálo v Omsku a neletelo až do Moskvy, pretože výsledok by bol iný. „Nečakali sme, že sa toto všetko stane. Som si istý, že všetko sa pokazilo,“ dodal muž, čím podľa CNN naznačil, že úmyslom operácie bolo Navaľného zabiť, tak ako to už naznačili mnohí toxikológovia. Keď sa Navaľnyj Kudrjavceva spýtal, či mu nedali nesprávnu dávku látky, on mu odpovedal, že mu dali „ešte niečo navyše“.

Putin priznal sledovanie

CNN nemôže potvrdiť, že Kudrjavcev bol v Tomsku v čase, keď dali novičok Navaľnému na oblečenie, ale telefonát podľa nej dokázal, že mal dôverné vedomosti o tom, čo sa stalo, a aj to, že sa podieľal na „upratovaní“, aby sa zabezpečilo, že po prepustení Navaľného z nemocnice nezostanú žiadne stopy po novičoku.

Navaľnyj, ktorý sa po otrave zotavuje na tajnom mieste v Nemecku, je hlasný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina a vládnej strany Jednotné Rusko. V pondelok sa pre CNN vyjadril, že neverí, že nové odhalenia povedú k vyšetrovaniu v Rusku, keďže je „očividné, že za tým osobne stál Putin“.

Rozhovor s Kudrjavcevom ho šokoval. „Samozrejme, bol som prekvapený a nemohol som tomu uveriť. Súčasne pre moje šťastie a spôsob, akým tak bežne hovorí frázy ako ‚práca bola vykonaná dobre‘. Zjavne sa nepovažuje za člena atentátového tímu, iba za obyčajného zamestnanca,“ vyjadril sa Navaľnyj.

Putin minulý týždeň v podstate potvrdil, že agenti FSB sledovali Navaľného, no tiež povedal, že ak by ho chceli mŕtveho, tak „by to pravdepodobne dokončili“, pripomína CNN.