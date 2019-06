Ruský kontroverzný zákon je návrhom opozičného poslanca, Putin a Medvedev upokojili Pellegriniho

PETROHRAD 6. júna (WebNoviny.sk) – Návrh zákona, ktorý sa týka aj invázie a okupácie Československa, by v ruskej Dume nemal prejsť. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini po rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Petrohrade.

„Tak z úst predsedu vlády Dmitrija Medvedeva, ako aj prezidenta Putina sme boli uistení, že ide o individuálnu aktivitu opozičného poslanca. Nijakým spôsobom to nemení oficiálny postoj ruského prezidenta a vlády k udalostiam z augusta 1968. Odchádzame s potvrdením, že ide o politickú aktivitu, ktorá nemá nič spoločné s oficiálnym postojom, a preto by to ani nemalo získať podporu pri prípadnom hlasovaní,“ povedal premiér pre novinárov.

Rusko nechce poškodiť záujmy Slovenska

Zákon sa týkal priznania statusu vojnového veterána vojakom, ktorí sa zúčastnili na invázii a následnej okupácii Československa. S Putinom sa však venovali aj iným témam – pozvaniu na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, energetickej bezpečnosti či nedostatku učiteľov ruštiny na slovenských školách.

Pokiaľ ide o ekonomiku, Putin podľa Pellegriniho potvrdil predchádzajúce dohody uzavreté s Medvedevom. S ruským premiérom Pellegrini rokoval v stredu. „Prezident Putin nás uistil, že Ruská federácia nemá záujem akýmkoľvek spôsobom poškodiť záujmy Slovenskej republiky,“ povedal premiér s tým, že ruská strana garantovala, že je pripravená plniť si svoje záväzky vyplývajúce z dohody na dodávky plynu pre Slovensko. Ruská hlava štátu deklarovala snahu urobiť všetko preto, aby tranzit prichádzajúci do Európy prechádzal cez slovenskú plynovú infraštruktúru, dodal premiér.

Pozvanie na oslavy výročia SNP

Premiér sa na tlačovej konferencii vrátil aj k jeho pozvaniu pre najvyšších ruských predstaviteľov na oslavy 75. výročia SNP. Pozval Putina aj Medvedeva, pred mesiacom pozval počas návštevy Washingtonu amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Požiadali sme o čo možno najvyššiu účasť na oslavách SNP. Samozrejme, že by sme si želali, keby tam mohol byť premiér alebo samotný prezident. Takéto návštevy sa však pripravujú dlhšie, uvidíme,“ povedal Pellegrini.

Na otázku, či je možné, že sa v Banskej Bystrici stretnú Donald Trump a Vladimír Putin, šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák odpovedal, že to závisí od aktuálnej situácie a toho, či bude potreba, aby sa dvaja svetoví lídri stretli. „Záleží nám na tom, aby tie oslavy boli dôstojné. Premiér pozval prezidenta Trumpa aj predstaviteľov Ruskej federácie, ale nechceme z toho robiť preteky o tom, kto príde a kto nie,“ povedal Lajčák s tým, že do augusta dosť času a situácia sa môže rôzne vyvinúť.

Hovorili o výučbe ruštiny

Premiér s ruským prezidentom hovorili aj o výučbe ruštiny na Slovensku. Záujem o ruský jazyk podľa premiéra stúpa, Slovensko však nemá dostatok kvalifikovaných učiteľov. „Budeme musieť skúmať možnosti navýšenia peňazí na to, aby ruskí učitelia mohli stážovať na našich školách,“ povedal Pellegrini.

Rokovanie s Putinom premiér zhodnotil ako veľmi pragmatické a konkrétne. Putin bol podľa neho „precízne informovaný“ o všetkých projektoch, ktoré sa týkajú Slovenska – či už išlo o plynovod Nord Stream 2, skladovanie paliva či údržbu nášho stíhacieho letectva. To, že lídri rokovali do detailov, potvrdil, aj Lajčák. S Putinom sa Pellegrini stretne opäť v piatok počas Petrohradského ekonomického fóra. Spolu vystúpia v paneli venovanému téme udržateľného rozvoja.