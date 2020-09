Sagan už neverí v zisk zeleného dresu, Bennettovi nechal odkaz na sociálnej sieti

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) zagratuloval po piatkovej 19. etape na sociálnej sieti Facebook Samovi Bennettovi (Deceuninck – Quick Step) k jeho zelenému dresu na Tour de France 2020.

Trojnásobný majster sveta stráca po piatku na Íra 55 bodov a šanca, že sa ôsmykrát postaví v zelenom na pódiu v Paríži je minimálna, keďže môže získať už maximálne 70 bodov, ktoré budú v hre v poslednej nedeľňajšej etape s cieľom na Elyzejských poliach.

Chvíľu to vyzeralo, že Sagan má v v piatok šancu pripísať si na svoje konto 13. etapový triumf na „starej dáme“, čo by znamenalo aj 50 bodov do súťaže o zelený dres, pretože bol v záverečnom úniku, z ktorého nakoniec vzišiel aj víťaz. „Všetkými silami som sa usiloval o víťazstvo a aj tím pre to urobil maximum,“ začal svoje hodnotenie etapy.

Čokoľvek však žilinský rodák v piatok skúsil, vždy mal za sebou Bennetta, ktorý sa „držal“ jeho zadného kolesa ako kliešť. Bok po boku prišli na rýchlostnú prémiu a aj do cieľa. „Keď sme zaútočili asi 30 km do konca, skupina sa rozrástla na 12 jazdcov a myslím, že tam boli štyri tímy, ktoré tam mali dvoch svojich pretekárov,“ priblížil.

Keďže Sagan nemal v záverečnej skupine „utečencov“ žiadneho pomocníka, nemohol sám reagovať na všetky útoky. Aj napriek tomu svoj tím pochválil. „Opäť sme dali zo seba maximum,“ napísal. Víťazným útokom bol nakoniec ten, ktorý 15 kilometrov pred koncom predviedol Sören Kragh Andersen (Sunweb).

Sagan skončil nakoniec na deviatej priečke a jeho „tieň“ Bennett bol v tejto etape ôsmy. Spolu s nimi prišiel do cieľa aj tretí muž bodovacej súťaže Matteo Trentin (CCC). V sobotu je na programe individuálna časovka s cieľom na vrchole stúpanie La Planche des Belles Filles. Sagan však už myslí na nedeľu. „Určite urobím všetko pre to, aby som sa zvíťazil v Paríži,“ prisľúbil.