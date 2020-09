Tour de France 2020 (19. etapa): Sagan môže znížiť svoje manko na Bennetta (video+foto)

V piatok sa na Tour de France 2020 ide 19. etapa so štartom v Bourg en Bresse a cieľom v Champagnole. O triumf by si to mohli v závere rozdať špurtéri, keďže má rovinatý profil a na jej trase je iba jedna horská prémia, aj to štvrtej kategórie.

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) môže v piatok znížiť svoje manko v súťaži o zelený dres. Na Sama Bennetta (Deceuninck – Quick Step) stráca trojnásobný majster sveta 52 bodov. Výraznú stratu na Bennetta nabral Sagan v 10. etape po treste za nebezpečnú jazdu v špurte o triumf, kde „odstrčil“ Wouta Van Aerta (Jumbo Visma). Rýchlostná prémia je v 19. etape na 117,5 kilometri v Mournans a body sa budú rozdávať aj v cieli.

Tour de France 2020 – 19. etapa (Bourg-en-Bresse – Champagnole) dátum: 18. september 2020 dĺžka: 166,5 km profil: rovinatý

Profil 19. etapy Tour de France 2020. Foto: www.letour.fr