Foto: Šajgalík na proteste žiadal o pomoc vládu SR, Slovenská akadémia vied sa obáva o svoju budúcnosť

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Protest sme zorganizovali, aby sme vysvetlili širokej verejnosti našu situáciu a požiadali vládu SR o pomoc pri transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu. Povedal to na dnešnom protestnom zhromaždení k situácii v Slovenskej akadémii vied (SAV) jej predseda Pavol Šajgalík s tým, že sa cítia bezmocní a šikanovaní.

„Už takmer dva mesiace sa cítime ako v kóme a musíme sa venovať iným veciam, ako je veda. Niekedy sa ani nevieme zorientovať, čo sa vlastne deje,“ dodal Šajgalík.

Doslova zlikvidovať

Ministerka školstva Martina Lubyová dnes na tlačovej besede povedala, že SAV žiada spätnú registráciu k 1. júlu.

„Bol by to veľmi komplikovaný proces, pretože spätne môžu vznikať nejaké pracovnoprávne vzťahy, ktoré nebudú totožné s tým, aké boli. Nie je to dobrý nápad,“ vysvetlila Lubyová a dodala, že ak SAV tvrdí, že vznikli 1. júla, tak už mali mať otvorené účtovné knihy a vstupné súvahy.

„My by sme chceli, aby boli zaregistrovaní v budúcnosti, nie v minulosti – nie spätne. Navrhujeme, aby vznikli podľa paragrafov 3 až 5 Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Akadémia dodala, čo mala dodať. Posledné, čo zostáva je, aby majetok štátu, ktorý chcú vložiť do verejných výskumných inštitúcií, schválila vláda SR. Doteraz SAV majetok spravovala, ale teraz si ho chce vložiť do verejných výskumných inštitúcií ako majetok,“ povedala Lubyová a dodala, že proces je rozbehnutý a je potrebné ďalej rokovať. Návrh na zapísanie do registra musí podať SAV ako zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie.

Podľa predsedu SAV požiadavka ministerstva školstva, aby sa SAV transformovala podľa paragrafu 3 až 5 Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii nie je možná. „Najprv by sa musela SAV ako rozpočtovo príspevková organizácia doslova zlikvidovať a potom môže vzniknúť ako verejná výskumná inštitúcia a do nej sa dá vložiť majetok,“ vysvetlil predseda SAV.

Podozrievaní z najhorších úmyslov

Protestné zhromaždenie zorganizovala Iniciatíva Veda chce žiť! a Mladí vedci SAV. Na bratislavskom Námestí slobody sa stretli pracovníci SAV, ale aj milovníci vedy a široká verejnosť. Podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý schválila v minulom roku Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami. Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo.

„SAV je stále v kritickom stave, keďže ministerstvo školstva nesplnilo požiadavku predošlého protestu a nezapísalo organizácie SAV do registra verejných výskumných inštitúcií. Pretrváva preto ochromenie chodu ústavov a obavy o našu budúcnosť,“ povedali organizátori.

„Nikto nechce robiť SAV zle. Veľmi mi na nich záleží, aj vzhľadom na moju rodinu. Ale nálada je tam teraz taká, že chcú protestovať. Nekomunikuje sa vecne, sme podozrievaní z najhorších úmyslov, politizuje sa, vyvolávajú sa protesty,“ reagovala ministerka na dnešný protest. Prvé protestné zhromaždenia boli 3. augusta v Bratislave a v Košiciach.

Mimoriadne zasadnutie

SAV mala do 1. apríla 2018 predložiť na ministerstvo školstva prvé podklady potrebné na transformáciu a do 31. mája kompletnú dokumentáciu. Ministerstvo školstva našlo vtedy v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí a žiadali, aby SAV dodala vnútorné predpisy jednotlivých ústavov a ich zoznam majetku. SAV si splnila všetky zákonne povinnosti a predložila všetky dokumenty, čo už dnes nepopiera ani ministerstvo školstva. Potvrdil to 10. augusta na tlačovej konferencii predseda SAV Pavol Šajgalík.

„Ministerstvom namietané neskoršie predloženie časti podkladov, ktoré spoluspôsobil rezort školstva komunikáciou na poslednú chvíľu, nie je prekážkou pre zápis. Nemáme sa čoho obávať, lebo sme v práve,“ zhodujú sa všetci pracovníci SAV. Akadémia bude trvať na tom, aby sa postupovalo podľa paragrafu 21a Zákona o SAV, aj keby bolo potrebné domáhať sa nápravy súdnou cestou, pretože SAV cestou porušenia platného zákona nepôjde.

Situáciu v SAV bude riešiť na žiadosť premiéra Petra Pellegriniho aj podpredseda vlády Richard Raši, ktorý ako predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie zvoláva na štvrtok 23. augusta mimoriadne zasadnutie, aby sa všetko potrebné o SAV vydiskutovalo na neutrálnej pôde.