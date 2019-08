Saková nepodporila zvyšovanie platov vojakov, žiada rovnaké podmienky pre políciu aj hasičov

Šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD) nepodporila zvyšovanie platov vojakov na stredajšom rokovaní vlády SR. Saková sa totiž domnieva, že rovnaké podmienky by mali mať aj policajti, hasiči či záchranári.

Vojaci si finančne prilepšia

Novela zákona aj napriek tomu vládou prešla a profesionálni vojaci si tak od nového roka finančne polepšia. Saková okrem iného na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook pripomenula, že spomínané povolania sú rovnako náročné ako práca v Ozbrojených silách SR.

„Policajti, hasiči a horská služba sú mimoriadne dôležité profesie, ktoré denno-denne nasadzujú vlastné životy v prospech občanov tejto krajiny a preto si zaslúžia byť adekvátne ohodnotené,“ napísala Saková.

V prípade odobrenia novely rezortu obrany Národnou radou SR bude plat profesionálnych vojakov zložený z viacerých častí. Jeho tvorba bude pozostávať z takzvanej hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Profesionáli si tiež finančne prilepšia v rámci hodnostného platu o jedno percento ročne za každý rok výkonu štátnej služby.

Rokovala s ministerstvom financií

„Na tohtotýždňovom rokovaní vlády som nepodporila návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý predkladal minister obrany a ktorý by mal upraviť systém odmeňovania spojený so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov. Osobne, samozrejme, nemám nič proti zvyšovaniu platov profesionálnych vojakov, ale podľa mňa by sa platové náležitosti vojakov, policajtov, hasičov a horských záchranárov mali riešiť spoločne a za rovnakých podmienok. Toto považujem za spravodlivé,“ dodala ministerka Saková.

Šéfka Ministerstva vnútra SR tiež na Facebooku uviedla, že už v tejto súvislosti rokovala s ministerstvom financií, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti na zvyšovanie platov v ostatných bezpečnostných zložkách nie je dostatok peňazí. Saková chce preto rokovať ďalej.

Novela zákona podľa ministerstva obrany prinesie aj vyššiu atraktivitu povolaniu profesionálnych vojakov. „Cieľom návrhu zákona je úprava systému odmeňovania spojená so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov, reflektujúcich náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu, a vytvárajúcich predpoklady ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Je predpoklad, že prispejú k eliminácii prehlbovania negatívnych trendov v Ozbrojených silách SR z posledných rokov, a to predovšetkým k zastaveniu poklesu záujmu mladých ľudí o štátnu službu profesionálneho vojaka, rozhodujúcim spôsobom povedú k zvýšeniu atraktivity, spoločenskej prestíže a konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce,“ uvádza materiál rezortu obrany.