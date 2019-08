Na atraktivite profesie vojaka by malo pridať zvýšenie platov a to až do 50 percent

Spokojnosť so schválením novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov vyjadril dnes po rokovaní vlády minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Profesiu vojaka by malo zatraktívniť zvýšenie tarifných platov, a to až do výšky 50 percent základného tarifného platu.

„Hlavným strategickým cieľom je jednoznačne zatraktívnenie služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, aby naše vojenské povolanie bolo konkurencieschopné na trhu práce, čo sa v poslednom období strácalo,“ povedal minister.

Každá profesionálna technika podľa neho potrebuje stopercentne profesionálne pripraveného človeka, „v tomto prípade profesionálneho vojaka kvalitne vycvičeného a odhodlaného plniť úlohy a samozrejme aj dobre motivovaného“.

Spravodlivejšie odmeňovanie

Najdôležitejšou zmenou v novele zákona je podľa ministra zvýšenie platových taríf, resp. platov profesionálnych vojakov.

Podľa ministra by nové odmeňovanie malo byť aj spravodlivejšie a malo by vychádzať z náročnosti funkcií, ktoré vojak plní v ozbrojených silách.

„V praxi to znamená, že sme zachovali hodnostný plat, ktorý je rozdelený do dvoch častí, jedna tretina je hodnostná tarifa a dve tretiny sú funkčná tarifa – s tým, že zavádzame aj nový inštitút, a to je inštitút zvyšovania hodnostného platu o jedno percento za každý rok výkonu štátnej služby. Zároveň v tejto funkčnej tarife chceme motivovať nové funkcie, ktoré sú vysoko zodpovedné za plnenie úloh, ale aj materiálne hodnoty, ako sú veliteľské, ale aj špeciálne funkcie v ozbrojených silách, a to až do výšky 50 percent tejto tarify,“ doplnil minister.

Ide o prvý krok

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko označil po rokovaní vlády schválenú novelu len za prvý krok k zlepšeniu postavenia vojakov a vyjadril presvedčenie, že zákon v parlamente prejde.

Podľa Hoľka by sa odmeňovanie vojakov malo priblížiť k systému odmeňovania u policajtov alebo u justičnej väzenskej stráže. Zvýšenie ilustroval na príklade vojaka druhého stupňa.

Jeho terajší tarifný plat je 700 eur, zvýšiť by sa mohol o 350 eur, pričom druhá suma by predstavovala hodnostný plat. Plat by sa teda zvýšil na 1 050 eur.

Motivácia pre vojakov

„Takto budú upravené jednotlivé tarifné platy v závislosti od toho, akú funkciu vojaci vykonávajú,“ vysvetlil Hoľko.

Dôležité napríklad bude, či je vojak zaradený v bojovej jednotke alebo inde. „Toto by malo motivovať najmä vojakov druhého stupňa, kde cítime veľký nedostatok,“ povedal Hoľko.

Ak parlament novelu schváli, účinnosť by nadobudla vo februári 2020.