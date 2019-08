Veronika Remišová sa bude naďalej venovať korupcii, v strane Za ľudí majú nulovú toleranciu

Veronika Remišová z pripravovanej strany Za ľudí sa bude aj naďalej venovať boju proti korupcii. Ako uviedla pre agentúru SITA, s desiatkami odborníkov pripravuje konkrétne a systémové riešenia.

„V strane Za ľudí máme voči korupcii nulovú toleranciu. No nestačí na problémy len upozorňovať, to je tá ľahšia časť. Slovensko potrebuje nielen ľudí, ktorí majú dobré nápady, ale hlavne ľudí, ktorí vedia tieto myšlienky uviesť do praxe,“ priblížila Remišová.

Závažnejšia kauza ako Gorila

Na utorkovej tlačovej konferencii oznámila, že podáva podnet na bývalých vyšetrovateľov, ktorí mali na starosti kauzy Mariana K. Pre agentúru SITA potvrdila, že v podobných aktivitách plánuje pokračovať aj naďalej.

Rozšifrovanú komunikáciu medzi obžalovaným Marianom K. a Norbertom Bödörom totiž považuje za problém, ktorý odhalil obrovský rozmer tejto kauzy a situáciu v bezpečnostných zložkách štátu.

„Je to Gorila Smeru, oveľa závažnejšia ako samotná Gorila. V Gorile sa ľudia dozvedeli o kšeftoch rôznych finančných skupín a prepojení na politikov, no v kauzách Kočnera prehnitý systém siaha priamo do bezpečnostných zložiek, teda do samotných základov štátu a ohrozuje bezpečnosť Slovenska a jeho obyvateľov. A v konečnom dôsledku o život prišli dvaja nevinní mladí ľudia,“ objasnila bývalá dvojka hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Koncept Striebornej ekonomiky

Zároveň zdôraznila, že strana Za ľudí radí boj proti korupcii a za spravodlivé Slovensko k svojim prioritám. Za ďalšie považuje aj zdravotníctvo, školstvo, opatrenia na zlepšenie životného prostredia a na vyrovnanie regionálnych rozdielov.

„Takisto chceme riešiť aj výzvy, ktoré Slovensko čakajú o desať až dvadsať rokov, ako je starnutie obyvateľstva alebo automatizácia. Tu chceme predstaviť koncept Striebornej ekonomiky, ktorý bude zameraný na inovatívne služby a produkty práve pre seniorov v oblasti zdravotníctva, cestovného ruchu alebo bývania,“ vysvetlila Remišová.

Za ďalšiu veľkú výzvu označila automatizáciu, keďže Slovensko je podľa nej jednou z najohrozenejších krajín a hrozí, že niektoré pracovné miesta zaniknú. „Z toho dôvodu je mimoriadne dôležité podporovať vedu a inovácie, čo nám môže priniesť kvalitnejšie pracovné miesta a vyššie platy,“ dodala členka pripravovanej strany Za ľudí.

Odovzdali podpisy na registráciu

Exprezident Andrej Kiska a ďalší predstavitelia vznikajúcej strany Za ľudí odovzdali v pondelok podpisy nevyhnutné na registráciu strany na ministerstve vnútra. Nevyhnuté je nazbierať minimálne 10 000 podpisov od občanov, Za ľudí ich má 16 000. Bývalý prezident zdôraznil, že v septembri bude ustanovujúci snem strany, na ktorom zvolia predsedu, podpredsedov a predstavia program strany.

„Na programe pracujú desiatky expertov, ktorí to teraz musia veľmi dobre okresať a dať do podoby, aby každý jeden občan krajiny vedel, čo chceme pre krajinu spraviť. Ešte dôležitejší sú však ľudia. My predstavujeme špičkových odborníkov, ľudí, za ktorými sú výsledky,“ priblížil Kiska. Taktiež podotkol, že do snemu predstavia ďalšie tváre strany.