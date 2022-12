Šanca na schválenie rozpočtu podľa Viskupiča je, SaS ho však nepodporí

Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) nevie odhadnúť, či návrh budúcoročného štátneho rozpočtu v tomto roku prejde. Šanca na schválenie podľa neho je.

Rozpočet nepodporí

„Ale aká veľká, ťažko povedať. Ja si myslím, že hlasovať by sa malo zajtra (v utorok, pozn. red.) o jedenástej. Skôr si myslím, že sa hlasovanie bude ešte presúvať do ďalších dní,“ povedal v pondelok v parlamente Viskupič. Zároveň zopakoval, že strana SaS rozpočet v predloženej podobe nepodporí.

Vláda riešila vlastné problémy

Schvaľovanie štátneho rozpočtu dali do parlamentného programu koncom novembra a prerokovaný ho mali už 1. decembra.

Vláda však riešila vlastné vnútorné problémy, ktoré nakoniec vyústili do toho, že parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) ešte skôr, než stihli o rozpočte hlasovať.

Ak sa rozpočet štátnej správy na nasledujúci rok neschváli parlamentom do 31. decembra, od 1. januára nastáva hospodárenie rozpočtovým provizóriom. Príjmy následne nebudú provizóriom dotknuté a rástli by v súlade s mierou inflácie, no výdavky sa zmrazia na sume z roka 2022. Viacerí ekonómovia sa vyjadrili, že každý rozpočet je lepším riešením ako provizórium.