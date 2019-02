Sanitky chodia k pacientom v Šali neskoro, mesto chce od ministerstva transportnú službu

NITRA 20. februára (WebNoviny.sk) – Na neskorý príchod sanitiek k pacientom poukazuje mesto Šaľa už dlhší čas. Vedenie mesta by uvítalo, keby tu ministerstvo zdravotníctva zriadilo dopravnú zdravotnú službu. Ide o nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Prioritne bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, ide o tzv. sekundárne prevozy. V prípade potreby však zaskočí aj za bežnú sanitku. Rezort zdravotníctva nový typ služby navrhuje v legislatíve, ktorá je v procese príprav.

Neodkladná preprava

„Tieto ambulancie budú prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň v prípade potreby budú na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyslané aj na zásah, a to vtedy, ak nebude k dispozícii iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby alebo najmä v prípade výskytu udalosti s hromadným postihnutím osôb,“ uviedla pre agentúra SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ako dodala, presné vytvorenie ich siete je ešte predmetom analýzy.

Primátor Šale Jozef Belický verí, že ministerstvo zaradí Šaľu do tejto siete, pretože situácia tu nie je dobrá. V poslednom období sa stalo viacero prípadov, keď sanitka prišla k pacientovi po viac ako hodine, niekedy až po hodine a pol. Ešte v lete 2018 sa Belický obrátil so sťažnosťou na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ten ju postúpil ministerstvu zdravotníctva.

Odpoveď prišla podľa slov primátora asi po pol roku. Rezort vyhodnotil, že operačné stredisko postupovalo podľa zákona, zároveň však pripustil, že v Šali sú problémy. Ambulancie záchrannej zdravotnej služby v Šali patria k najvyťaženejším posádkam v Nitrianskom kraji.

Primátor uviedol prípady

Celkovo primátor v sťažnosti uviedol päť prípadov. Na sanitku čakal viac ako hodinu a pol od prvého telefonátu aj mestský policajt zo Šale. Mal krvácanie do mozgu, z choroby sa dlho zotavoval. Podľa vyjadrenia ministerstva išlo o menej naliehavý prípad.

„Ministerstvo napísalo, že sa analyzuje situácia a prehodnocuje sa možnosť pridelenia transportných vozidiel, ktoré by boli oddelené od záchranky. Zatiaľ sa ale nestalo v tejto oblasti nič. Čakáme, že to bude vyhodnotené tak, že Šaľa naozaj potrebuje aspoň transportné vozidlá, pretože je nemysliteľné, že keď sanitka odváža pacienta do Nitry, tak za ten čas, kým sa vráti, chýba v Šali záchranka,“ povedal Belický.

Nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby by bol určený na prevozy pacientov, ktorí potrebujú aj prítomnosť zdravotníckeho pracovníka. V posádke má byť záchranár a vodič. S touto službou nebudú spojené žiadne nové poplatky.

Dopravnú službu poskytujú súkromníci

„Neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi zabezpečuje dnes záchranná zdravotná služba, ktorá je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami,“ uviedla Eliášová.

Dopravná zdravotná služba už existuje, poskytujú ju však súkromníci. „Ministerstvo zdravotníctva nemalo priamu možnosť na výkon dozoru, v prípade problému mohla skontrolovať uvedenú situáciu len zdravotná poisťovňa, ktorá s dopravnou službou uzatvorila zmluvu,“ podotkla Eliášová.

Po zmene bude mať poskytovateľ zákonom stanovené povinnosti a v prípade ich porušenia bude môcť ministerstvo zdravotníctva vykonať dozor. V prípade pochybenia bude hroziť sankcia.