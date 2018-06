SaS vyzýva premiéra Pellegriniho, aby sa v Bruseli aktívne zapojil do diskusie o migračnej kríze

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporuje myšlienku vybudovania záchytných centier mimo územia Európskej únie, ktorá je medzi závermi predloženými na budúcotýždňový summit Európskej únie. Preto vyzýva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, aby sa aktívne zapojil do diskusie o riešení migračnej krízy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Návrh môže krajiny spojiť

„Strana Sloboda a Solidarita na slovenskej politickej scéne ako prvá zaujala jednoznačné stanovisko k migračnej kríze, ktorá sa spustila v roku 2015 a navrhla riešenia. Jedným z nich je budovanie migračných centier mimo EÚ,“ cituje tlačová správa predsedu SaS Richarda Sulíka, ktorý plne podporuje, aby tieto tábory financovala EÚ a garantovala v nich bezpečnosť. Podľa Sulíka to zjednoduší a zlacní samotné azylové konanie.

Ako ďalej informuje tlačová správa, tento návrh sa dostal na rokovania Angely Merkelovej s predstaviteľmi ďalších štátov. „Návrh je v súlade s tým, čo tvrdíme od roku 2015. Európskym elitám to trvalo tri roky, ale konečne prišli na návrh konkrétneho riešenia,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Doplnil, že namiesto povinného rozdeľovania migrantov, čo krajiny EÚ dlhodobo rozdeľuje, považujú tento návrh za niečo, čo by ich mohlo spojiť. „Ak by takéto rozhodnutie padlo už dávno, mohli sme predísť obrovskému politickému napätiu, ktoré vyvolali povinné kvóty. Je to najlepší spôsob, ako zabrániť prevádzačom ďalej realizovať ich biznis,“ poznamenal Klus.

Témy zasadnutia

Migrácia, bezpečnosť a obrana, zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť, ale aj digitálna agenda, inovácie a viacročný budúci rozpočet EÚ budú hlavné témy zasadnutia budúcotýždňovej Európskej rady v Bruseli, kde bude Slovensko zastupovať premiér Peter Pellegrini.

V nadväznosti na závery Európskej rady z októbra 2017 sa lídri vrátia k otázke migrácie a reforme Spoločného európskeho azylového systému. Práve reforma Dublinu, ako sa spoločnému európskemu azylovému systému hovorí, je otázna. Podľa záverov z októbra 2017 sa lídri do konca júna tohto roka mali na reforme dohodnúť.

Avšak krajiny V4, ale napríklad aj Rakúsko, systém povinného rozdeľovania migrantov odmietajú. Medializované boli aj vyjadrenia nemeckej kancelárky Angely Merkel, ktorá priznala, že kvóty, ktoré v septembri 2015 schválili ministri vnútra, zbytočne rozdelili Európu.