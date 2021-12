SaS zvolala mimoriadny výbor pre podozrenia Hatrákovej z neoprávneného konania, poslankyňa tvrdenia odmietla

aktualizované 2. decembra, 14:51

Predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) Vladimír Ledecký (SaS) zvolal mimoriadny výbor pre vážne medializované podozrenia z neoprávneného konania poslankyne NR SR Kataríny Hatrákovej (OĽaNO). V tlačovej správe o tom informoval Ondrej Šprlák, hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Podľa Ledeckého existujú podozrenia, že Hatráková zneužila svoje postavenie a pod zásterkou poslaneckého prieskumu si vyžiadala spisy detí v prípade, do ktorého mala byť aj osobne zaangažovaná ako psychologička. „Považujem to za také závažné, že som sa rozhodol okamžite na štvrtok zvolať mimoriadny výbor,“ vyhlásil Ledecký.

Poslankyňa bude žiadať ospravedlnenie

Katarína Hatráková odmietla, že by si počas poslaneckého prieskumu vyžiadala spisy detí v prípade, do ktorého bola osobne zaangažovaná ako psychologička. Na prípad upozornili Hospodárske noviny.

„Budem žiadať ospravedlnenie od Hospodárskych novín. Nepravdivé sú dve základné informácie, na ktorých článok stojí, a to, že som si žiadala od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny spis konkrétnych detí. Vie to potvrdiť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a ústredie práce. Druhá nepravdivá informácie je, ktorá súvisí s prvou, že som nahliadala do spisu,“ vyhlásila Hatráková po rokovaní dvoch parlamentných výborov ľudskoprávneho a pre sociálne veci.

Čakala mediálny lynč

Hatráková je jednou zo siedmich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post komisára pre deti. Parlament má o nich rozhodovať podvečer. Potvrdila, že kandidovať bude. „Ja som mediálny lynč čakala, preto som si dala extrémne pozor na to, aké kroky budem podnikať a nevidím dôvod, prečo by som mala sťahovať kandidatúru,“ uviedla.

Svoje konanie nevníma ako konflikt záujmov. V medializovanom prípade ju oslovil rodič a ako podotkla, stretne sa s ľuďmi, ktorí sa ňu obrátili. „Nevidím žiadny konflikt záujmov. Keď ho chceme hľadať, tak ho nájdeme, ale ak sa ma pýtate, či ja to tak vnímam, nevnímam,“ poznamenala.

Konflikt záujmov

Poslanec Ondrej Dostál (klub SaS) povedal, že ho Hatráková nepresvedčila a v jej postupe vidí konflikt záujmov. „Keď poslanec rieši nejaký problém, ktorý predtým riešil ako psychológ, poradca alebo v rámci svojej súkromnej praxe, toto by poslanec nemal robiť. Alebo, keď to robí, má verejne povedať, že toto je prípad môjho bývalého klienta a nemáme slovičkáriť, či to bolo poradenstvo, konzultácia alebo psychologické služby,“ priblížil.

Podľa neho nie je možné overiť, či poslankyňa naozaj nahliadala do spisu a ani nepoprela, že bola v kontakte s otcom, zaoberala sa daným prípadom aj v rámci poslaneckého prieskumu.

Dostál hovorí, že kandidatúru Hatrákovej na post komisárky nepovažuje za dobrý nápad. „Myslím si, že pani poslankyňa Hatráková má názory, ktoré sa nehodia na post komisárky pre deti. Napríklad pani poslankyňa relativizuje domáce násilie. Tvrdí, že sa pozícia obete a tyrana vo vzťahu mení, čo je úplný nezmysel, ktorý nezodpovedá vôbec tomu, čo vieme o charaktere domáceho násilia a spochybňuje to problém domáceho násilia,“ dodal poslanec.