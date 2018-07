Satelitné snímky naznačujú, že Severná Kórea začala na základni Sohe búrať viaceré budovy

SOUL 24. júla (WebNoviny.sk) – Severná Kórea začala demontovať kľúčové objekty na svojej hlavnej základni Sohe, čím zrejme napĺňa záväzok lídra Kim Čong-una, ktorý dal v júni na summite americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Správa skupiny 38 North

Tvrdí to americká výskumná skupina zameraná na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) 38 North, podľa ktorej satelitné snímky naznačujú, že krajina začala búrať budovy, ako napríklad zariadenie na testovanie raketových motorov či budovu, v ktorej sa zostavovali vesmírne družice pred tým, ako ich presunuli na štartovaciu rampu.

„Keďže sa predpokladá, že tieto zariadenia zohrali dôležitú úlohu vo vývoji technológií pre severokórejský program medzikontinentálnych balistických rakiet, tieto snahy predstavujú významné opatrenie na vybudovanie dôvery zo strany Severnej Kórey,“ vyjadril sa analytik Joseph Bermudez v správe, ktorú 38 North zverejnila na svojej webstránke.

KĽDR sa posúva k denuklearizácii

Nemenovaný predstaviteľ z kancelárie juhokórejského prezidenta v utorok uviedol, že aj Soul zaznamenal demontovanie na Sohe, ale bližšie to nešpecifikoval. Podľa neho tieto aktivity naznačujú, že sa KĽDR postupne posúva k denuklearizácii. „Potrebujeme ďalšiu analýzu, aby sme zistili, prečo z demontovania Sever neurobil udalosť a či sa krajina snaží kontrolovať rýchlosť toho procesu, aby udržala tempo, aké chce,“ vyjadril sa.

Expert na raketové technológie Lee Čchun-gun z juhokórejského Inštitútu pre politiku v oblasti vedy a techniky si myslí, že zrušením zariadenia na testovanie rakiet sa KĽDR nevzdáva veľa, keďže je zrejmé, že je spokojná so svojím súčasným návrhom zbraní dlhého doletu. Naopak, demontáž druhého spomínaného zariadenia naznačuje rozsiahlejšie búranie na základni.

„Ak by Severná Kórea išla ďalej a demontovala by celú Sohe, to by významne znížilo schopnosť krajiny používať rakety s dlhým doletom tým, že odstráni zariadenie, z ktorého by mohla vystreliť niekoľko medzikontinentálnych balistických rakiet za sebou,“ skonštatoval Lee.