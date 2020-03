Schizofrénia: Matovič má problém. Nechce prísť o imidž, ale ani o svoju budúcu vládu

Víťaz parlamentných volieb Igor Matovič sľuboval otvorené vládnutie. Dnes drží bobríka mlčanlivosti. Prečo? Lebo má problém – nechce prísť o vlastný imidž, ale ani o svoju budúcu vládu.

Matovičov sľub: Čo nie je tajné, bude verejné

„Čo nie je tajné, bude verejné,“ vyhlásil šéf OĽANO ešte počas volebnej noci. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ počúvame do Matoviča minimálne týždeň. Tieto protichodné tvrdenia dezignovaného premiéra hovoria o jednom: Aj sám Matovič má problém s verejnou obhajobu štvorkoalície a následne s menoslovom ministrov.

Lebo Kollár a jeho „kamoši“?

Kollár je problém nielen pre Matoviča, ale pre celý štát. Je bezpečnostným rizikom. A bodka. Je úplne zbytočné vyťahovať nové prepojenia, ako to urobili kolegovia z Denníka N, stačí sa pozrieť na jeho prednovembrový záznam o preprave omamných látok v zaváraninových fľašiach alebo na minulosť poslancov, ktorí pod hlavičkou Sme rodina budú sedieť v parlamente. A v ešte horšom prípade aj vo vláde.

Lebo Sulík a jeho chúťky?

Richard Sulík sa vôbec netají, že chce byť ministrom financií. Možno aj preto nehrotí svoje výhrady voči Kollárovi tak, ako kiskovci. Otázne je, čo sa o zákulisí politiky naučil od roku 2011, kedy výrazne prispel k potopeniu vládu Ivety Radičovej (a načas aj samého seba).

Lebo budúcnosť kiskovcov ?

Tí najmenší to majú v koaličných vládach najťažšie. Buď ich zjedia alebo rozoberú tí väčší (OĽANO alebo SaS), alebo sa rozožerú sami. Napríklad vnútrostraníckym bojom o následníka Andreja Kisku, ak by on sám z aktívnej politiky vycúval. Čo sa javí čím ďalej tým reaálnejšie.

Lebo koronavírus ?

„Slovensko čelí výzve, ktorej kontúry nepoznáme.“ Múdra veta pani prezidentky, ktorá sa dá ironicky parafrázovať: Budúca vláda čelí nevedomosti, čo všetko znamená správa vecí verejných. A to v časoch, ktorých vývoj nikto nepoznáme.