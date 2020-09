Schválili Krištúfkovej novelu o dôchodkovom veku, ženy narodené v rokoch 1957-1963 rozdelia do troch skupín

aktualizované 24. septembra, 12:57

Od začiatku budúceho roka sa matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963, pri stanovení ich dôchodkového veku odpočíta pol roka za každé vychované dieťa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení od poslankýň Petry Krištúfkovej (Sme rodina), Anny Zemanovej (SaS) a Kataríny Hatrákovej (OĽaNO), ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Krivda voči ženám

Za novelu zákona hlasovalo všetkých 140 prítomných poslancov. Podľa poslankyne Krištúfkovej sa tým odstráni krivda voči 140-tisíc ženám narodeným v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa vlani pri schvaľovaní novely zákona neodpočítalo z dôchodkového veku pol roka za každé jedno vychované dieťa.

Schválenie novely zákona na tlačovej besede ocenil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). „Prijali sme veľmi dôležitý zákon, naprávame obrovskú nespravodlivosť, ktorú spáchala bývalá vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ povedal.

Sporné ročníky žien boli podľa neho ukrátené o 430 miliónov eur. „Toľkoto im bývalá sociálna vláda ukradla, toľkoto to bude stáť tento štát,“ zdôraznil. Ako povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), súčasná vláda tak použije 430 miliónov eur na nápravu krívd voči dotknutým matkám. „Sú to peniaze, ktoré im patria a nemôžeme ich o to okradnúť,“ dodal Krajniak.

Novela zákona podľa Krištúfkovej rozdeľuje sporné ročníky žien do troch skupín. Prvej skupine sa zníži ich dôchodkový vek za každé vychované dieťa o šesť mesiacov, druhej skupine žien novela zákona ponúka mix odpočtu rokov za vychované deti a finančnej kompenzácie a tretia skupina žien, ktorá už odišla alebo ešte len odíde do dôchodku pred 1. januárom budúceho roka bez odpočítania pol roka za každé vychované dieťa, bude kompenzovaná len finančne.

Doplatok alebo zvýšenie

„Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku,“ povedala v parlamentnej rozprave. O jednorazovom doplatku alebo o percentuálnom zvýšení starobného dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2022.

Novelou zákona sa pôvodná tabuľka určujúca vek odchodu do dôchodku podľa ročníka narodenia a počtu vychovaných detí nahrádza novou tabuľkou, ktorá sporným ročníkom žien zníži ich penzijný vek o pol roka za každé vychované dieťa.

Penzijný vek sa ženám zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Novelou sa tiež na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená ženám.