Scorpions privezú do Bratislavy novú šou, Slovákov prevalcujú ako hurikán

Nemecká rocková kapela Scorpions privezie do Bratislavy, kde vystúpi 20. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, novú šou. V rozhovore pre agentúru SITA to prezradil gitarista Matthias Jabs. „Na setliste máme všetky obľúbené skladby, vylepšili sme celú šou. Bude to veľká, multimediálna produkcia,“ povedal. „Slovensko, milujeme vás. Prevalcujeme vás ako hurikán, tešíme sa na vás,“ doplnil ho gitarista Rudolf Schenker.

Šesťdesiatštyriročný Jabs tiež uviedol, že kapela zatiaľ nemá veľké plány do budúcna. „Dosiahli sme určitý vek, v ktorom si už neplánujeme veci do ďalekej budúcnosti. Možno tak na dva, tri roky. Nechávame veci jednoducho plynúť,“ ozrejmil.

Muzikanti tiež vyhlásili, že sledujú súčasnú hudobnú scénu. „Nepoznám však žiadnu súčasnú kapelu, ktorú by sme mohli porovnať so všetkými tými veľkými kapelami zo 70. rokov. Pozrite sa napríklad na headlinerov niektorých festivalov, sú to stále tí starí dobrí interpreti. Samozrejme, vystupujú tam aj súčasné skupiny, no žiadna z nich by nevypredala futbalový štadión. Existuje veľmi veľa rôznych žánrov. Keď sme my začínali, bola len rocková a popová hudba,“ povedal Jabs.

Sedemdesiatjedenročný Schenker dodal, že spomedzi súčasných interpretov sa mu páčia napríklad Kings Of Leon alebo Imagine Dragons.