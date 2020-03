Šéfom parlamentu by mal vraj byť Kollár, post podpredsedu asi pripadne aj strane Smer-SD

Predsedom parlamentu by sa mal stať podľa informácií agentúry SITA líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Sám pritom po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou krátko po voľbách vyhlásil, že hnutiu ako druhej najsilnejšej strane koalície tento post patrí. „Na tom sa už asi nič nezmení,“ uviedol pre agentúru SITA zdroj z prostredia budúcich vládnych strán.

Tri miesta pre koaličné strany

Vedenie parlamentu by malo fungovať so štyrmi podpredsedami. Tak to bolo aj v minulom volebnom období. Tri miesta podpredsedov si rozdelí budúca koalícia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí. Štvrtá koaličná strana Sme rodina má obsadiť už spomínaný post šéfa snemovne. Jedno miesto podpredsedu parlamentu pripadne opozícii.

Hnutie OĽaNO má podľa zdrojov SITA navrhnúť za podpredsedu parlamentu poslanca Jána Budaja. Pre OĽaNO bude mimoriadne dôležitá pozícia predsedu klubu. Zatiaľ nie je známe, kto ho bude viesť. Ide o najväčší klub novej koalície, v parlamente bude mať OĽaNO 53 poslancov.

Jedným z kandidátov na post predsedu klubu by mal byť podľa zdrojov OĽaNO Michal Šipoš. Bol jeden z organizátorov protestov pred komplexom Bonaparte, v ktorom si prenajímal byt aj bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD).

O post sa bude uchádzať aj Pellegrini

Podpredsedom parlamentu za stranu SaS by mal byť Martin Klus. Strana po voľbách oznámila, že bude jej nominantom na tento post. Pozíciu podpredsedu snemovne Klus zastával aj v minulom volebnom období.

Nahradil Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá sa stala europoslankyňou. Zatiaľ je otázne, kto bude podpredsedom snemovne za stranu Za ľudí.

Post štvrtého podpredsedu pripadne opozícii. Mala by ho obsadiť najsilnejšia opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Volebný líder strany Peter Pellegrini sa tesne po voľbách vyjadril, že ak túto možnosť dostane, bude sa o funkciu podpredsedu parlamentu uchádzať.