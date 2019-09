Šéfredaktori skritizovali smerácku novelu tlačového zákona, vraj je to odkaz pre novinárov

Šéfredaktori kritizujú utorkové prijatie novely tlačového zákona. Šéfredaktorka tlačovej agentúry SITA Zuzana Devera označila schválenie novely z dielne poslancov vládnej strany Smer-SD „za krok späť, ktorý prispeje k tomu, že sa Slovensko v rebríčkoch slobody tlače môže posúvať nižšie“.

Myslí si, „že politici na Slovensku dostávajú v médiách dostatok priestoru na vyjadrenia k aktuálnym udalostiam“.

Zdvihnutý prst pre novinárov

Ako pre SITA konštatovala šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová, „zmena bola mienená ako odkaz kritickým novinárom, že politici stále majú v rukách ‚oprátky‘ zákona a dokážu ich použiť vo svoj prospech. Je to zdvihnutý prst pre novinárov“.

Podľa šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného „je úplne jasné, že vládna koalícia chcela zmeniť tlačový zákon iba pre to, aby dokázali zastaviť médiá, ktoré píšu veci, ktoré sa im nepáčia„.

Bežne ignorujú otázky

„Neverím, že cieľ tejto zmeny je skvalitniť mediálny priestor a neverím ani tomu, že to bola motivácia poslancov Smeru navrátiť právo na odpoveď do legislatívy. Robia to v čase, keď predseda Smeru Robert Fico a šéf parlamentu Andrej Danko bežne ignorujú otázky novinárov. Popritom na sociálnych sieťach šíria svoje reakcie, videá a komentáre bez kontrolných novinárskych otázok,“ uviedla ďalej pre SITA šéfredaktorka denníka SME.

Verejnosť podľa Beaty Balogovej nebude mať z tejto zmeny žiaden osoh. „Je poľutovaniahodné, že namiesto legislatívy, ktorá by zabezpečila viac ochrany pre novinárov, poslanci sa rozhodli ich ďalej trestať,“ dodala.

Pravda nie je pravda

Z novely tlačového zákona podľa šéfredaktora Denníka N urobil síce pozmeňovací návrh Ondreja Dostála „menší škandál, ako by to pôvodne bol„. Motivácia je však podľa názoru Matúša Kostolného „úplne zrejmá a potvrdil to Andrej Danko okamžite po prijatí toho zákona, keď znova ukázal, že sa nás budú pokúšať presvedčiť, že pravda nie je pravda, biele nie je biele a čierne nie je čierne„.

Médiá v tejto situácii musia „znova iba robiť svoju robotu. Keď napíšeme pravdu, tak si za tou pravdou musíme stáť, bez ohľadu na to, že oni sa to pokúsia zákonom zmeniť„, reagoval Kostolný na otázku SITA, ako sa majú médiá správať, ak im politici na sklonku svojho volebného obdobia menia zákonné pravidlá.