Šeliga považuje podmienečné prepustenie Bašternáka za výsmech spravodlivosti, vyzval Kolíkovú na podanie dovolania

Koaličný poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) podal v zmysle Trestného poriadku podnet ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS), aby podala dovolanie proti rozhodnutiu o prepustení podnikateľa Ladislava Bašternáka na slobodu.

Ako informoval v tlačovej správe, podmienečné prepustenie odsúdeného považuje vzhľadom na rozsah jeho trestnej činnosti a dĺžku odpykaného trestu za výsmech spravodlivosti.

Mal by si odpykať celý trest

„Trestný poriadok umožňuje ministrovi spravodlivosti podať dovolanie voči takémuto rozhodnutiu, a to len na základe podnetu. Práve preto podávam podnet ministerke Kolíkovej, aby podala dovolanie proti rozhodnutiu Krajského súdu v Trenčíne, aby si pán Bašternák odpykal celý trest,“ vysvetlil Šeliga.

Doplnil, že nepopiera, že existuje nárok na to, aby každý prípad prehodnotil súd a mohol rozhodnúť o podmienečnom prepustení. Na druhej strane štát má podľa neho rovnako právo využiť všetky svoje legálne práva na to, aby ukázal, že to myslí v boji s trestnou činnosťou a trestaním páchateľov prepojených na vrcholných politikov vážne.

Skúšobná doba 30 mesiacov

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 15. novembra 2021 rozhodol, že odsúdeného podnikateľa podmienečne prepúšťa z výkonu trestu odňatia slobody, určil mu skúšobnú dobu 30 mesiacov a súčasne nariadil probačný dohľad nad odsúdeným v trvaní 12 mesiacov.

V čase trvania probačného dohľadu má podmienečne prepustený zakázané opustiť územie Slovenskej republiky, dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolované technickými prostriedkami. Krajský súd v Trenčíne v stredu 26. januára toto rozhodnutie potvrdil.

Podnikateľovi v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného.