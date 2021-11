Šeliga s Čekovským veria v nápravu ľudí, sudcom chcú dať možnosť nižších trestov za marihuanu (video)

Skupina koaličných poslancov navrhne zníženie trestov za držbu marihuany. Ako na tlačovej besede uviedol poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí), navrhovaná právna úprava nijakým spôsobom neznamená legalizáciu.

Právo na nápravu

Sudcom chcú však dať poslanci v rámci novelizácie trestného zákona možnosť za prechovávanie marihuany uložiť namiesto trestu odňatia slobody trest povinnej práce alebo napríklad povinnej liečby. V prípade, že sa rozhodne pre uloženie trestu väzenia, mal by mať sudca možnosť uložiť nižšie tresty, ako je tomu v súčasnosti.

„Miesto päť až desať povie tri roky podmienečne,“ uviedol ako príklad Šeliga. Podľa neho nie je správne, že v 21. storočí za jednu cigaretu marihuany je možné ísť na 10 rokov do väzenia. „Toto je proste nesprávne,“ skonštatoval s tým, že pri takomto návrhu sa nemusia ani konzervatívnejšie orientovaní ľudia báť legalizácie.

„Na druhej strane, ten, kto spraví prešľap, má právo sa napraviť,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že súčasťou návrhu bude retroaktivita v prospech páchateľa. „To znamená, že keď bude prijatý, tak tí, ktorí boli odsúdení na tvrdé tresty vo väzení, tak majú právo požiadať, aby to súd prehodnotil,“ doplnil.

Mechanizmus prevencie

Podľa poslanca Kristiána Čekovského (OĽaNO) paragraf 171 trestného zákona hovorí o držaní drog pre vlastnú potrebu. Za tri dávky v súčasnosti hrozí trest do troch rokov väzenia, za 10 dávok do piatich rokov. „Náš návrh je, aby išlo o zníženie týchto trestov. V prvom prípade do jedného roka a v druhom prípade do dvoch rokov,“ vysvetlil.

Zároveň doplnil, že návrh zavádza „silný mechanizmus prevencie“. „To znamená, že zavádzame mechanizmus ochranného liečenia a chceme ísť cestou, aby sme nie trestali, ale ľuďom pomáhali,“ povedal Čekovský. Dodal, že trestné sadzby pre ľudí, ktorí drogy predávajú, ostanú zachované v súčasnej podobe.

Čekovský v tejto súvislosti upozornil, že sadzba 10 až 15 rokov väzenia pre dílerov drog môže byť v súčasnosti uložená aj osobám, ktoré opakovane pristihnú s menším množstvom drogy. „V tomto prípade znižujeme trestnú sadzbu o polovicu,“ povedal.

Zároveň je podľa Čekovského možné v rámci súčasnej právnej úpravy klasifikovať ako výrobcov drog aj ľudí, ktorí majú napríklad v kvetináči jednu rastlinu konope. V tomto prípade podľa neho návrh odstráni spodnú hranicu trestnej sadzby, aby mohol byť ukladaný miernejší trest.