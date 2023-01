Šeliga vyráža do boja za ochranu súdov. Je to logická podmienka pre predčasné voľby, tvrdí

Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) na sociálnej sieti informoval o tom, že poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) ho požiadal o pomoc pri hľadaní väčšiny, ktorá by dovládla do riadnych alebo predčasných volieb, v čom mu rád pomôže. Podľa Šeligu je úplne legitímne, aby sa o to pokúsili.

„Nie som však naivný a ak sa to nepodarí, budeme rokovať o novele ústavy o skrátení volebného obdobia. Keďže sa Fico a spol. dnes trasú na predčasné voľby, aby mohli zrušiť Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry, tak je z našej strany logická podmienka doplniť do ústavy ich ochranu,“ podčiarkol.

Šeliga 5. januára na tlačovej konferencii informoval, že predloží novelu ústavného zákona, ktorá by mala zabrániť „normalizácii Generálnej prokuratúry SR“ zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Vykrikujú tí, čo majú problém so zákonom

Chce, aby bol Špecializovaný trestný súd explicitne spomenutý v ústave ako súčasť sústavy súdov. Rovnako chce doplniť, že Úrad špeciálnej prokuratúry je taktiež nezávislou súčasťou prokuratúry. Na facebooku napísal, že už teraz jeho návrh novely ústavy podporujú poslanci naprieč politickými stranami a ak si to naplno osvoja strany Sloboda a Solidarita aj OĽaNO ako celky, spoločne ochránia obe inštitúcie.

„Ak si to však niekto predstavuje tak, že schváľte nám predčasné voľby a riskujte zrušenie Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, tak to teda nie! Boli by sme naivní blázni. Koniec koncov, pozrime sa aj na to, kto tak veľmi vykrikuje o tých predčasných voľbách – väčšinou ľudia, ktorí majú problém so zákonom,“ uviedol Šeliga.

Kollár by sa mal poobzerať okolo seba

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa v nedeľu v diskusnej relácii na TA3 vyjadril proti Šeligovej podmienke týkajúcej sa špeciálnej prokuratúry a súdu.

Šeliga všetkým v opozícii a v bývalej koalícii, ktorí pokladajú jeho novelu ústavy za hlúposť, vo svojom statuse odkázal, „buďte k ľuďom úprimní a povedzte im – chceme zrušiť Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Inak nevidím dôvod, aby ste novelu ústavy nemohli podporiť“.

Poslanec zároveň napísal, že si vyprosuje slová Borisa Kollára o tom, že je „prilepený k stoličke.“ Zdôraznil, že svojimi krokmi jasne ukázal, že nemá problém vzdať sa “stoličky”, a tak ukázať, že si vie priznať chybu. Narážal tým na to, že v máji 2021 sa vzdal funkcie podpredsedu parlamentu po informáciách o tom, že bol v čase zákazu vychádzania v kaviarni.

„Ak chce vidieť pán Kollár ľudí prilepených k stoličke, nech sa dobre poobzerá. On veľmi dobre vie, kde má hľadať,“ uviedol Šeliga.