Senát Štefana Harabina urobil ďalšie kontroverzné rozhodnutie

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Rozhodnutie senátu Štefana Harabina, ktorým prepustil z väzby obvineného z útoku na študenta tmavej pleti v Banskej Bystrici, vyvoláva kontroverzie.

Je v ňom totiž napísané, že keď páchateľ na obeť pri útoku kričal vulgarizmus začínajúci na k.. v spojení so slovami čierny a černoch, nejde o rasizmus, ale len o označenie osoby s určitými fyziologickými znakmi. Informuje o tom na sociálnej sieti RTVS.

Proti takémuto zneniu rozhodnutia sa ohradila aj predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová – podľa nej ide o účelovú obhajobu páchateľa.

Študenta napadli vo februári

Vo februári v banskobystrickom bare napadli francúzskeho študenta tmavej pleti – a to tak, že mu páchateľ rozrezal tvár od spánku až po pery rozbitým pohárom.

V pokračovaní útoku zabránili okolostojaci, pričom páchateľ podľa prokuratúry na študenta kričal vulgarizmus začínajúci na k.. – v spojení so slovami čierny a černoch. Ako rasovo motivovaný útok sa prípad dostal na špeciálnu prokuratúru a súd, a podozrivý sa už na druhý deň ráno ocitol vo väzbe. Prokurátor to odôvodnil tým, že podobný trestný čin už spáchal.

Z väzby ho však po dvoch týždňoch prepustil senát Štefana Harabina na Najvyššom súde SR – aj preto, že podľa neho nebolo dokázané, že by išlo o rasizmus. Súd tak uznal argumenty obvineného.

V odôvodnení rozhodnutia sa píše: „V prípade použitia slovného spojenia ‘k***t černoch’ na adresu poškodeného to nie je možné vyhodnotiť ako dôkaz, že obvinený konal z rasovej pohnútky. .. Pokiaľ by chcel obvinený použiť voči poškodenému hanlivé pomenovanie o farbe pleti, použil by napríklad výraz ‘neger’. .. Nie je neštandardné, že počas bitky jej aktéri používajú aj nadávky a spájajú ich s určitou vlastnosťou, napríklad ‘k***t plešatý, resp. zubatý’, ich porovnanie so spojením ‘k***t černoch’ pri výklade nesprítomňuje rozdiely.“

Švecová text rozhodnutia odsúdila

Predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová nevedela podľa RTVS jednoznačne odpovedať, či podá na Štefana Harabina ďalší disciplinárny návrh. Text rozhodnutia však odsúdila.

Jej hovorca Boris Urbančík povedal, že „slovné spojenie, ktoré je uvedené v rozhodnutí, podľa predsedníčky Najvyššieho súdu SR jednoznačne vyjadruje rasovú nenávisť. Také je hodnotenie zrejme aj pre bežného človeka, nie je naň potrebné právnické vzdelanie, iné vysvetlenie je evidentne účelovou obhajobou konania autora vulgárneho výroku.

Súd sa tiež podľa RTVS zaoberal tým, že podozrivý na sociálnej sieti lajkoval združenie, ktoré nerešpektuje hodnoty liberálnej demokracie a údajne má blízko k fašizmu.

Podľa senátu Štefana Harabina nebolo dokázané, že by obvinený vyjadril svoje sympatie k združeniu preto, že súhlasí s ich obhajobou vojnového slovenského štátu alebo napríklad preto, že sa mu páčia iné princípy tohto združenia, ako tradičná rodina. Štefan Harabin na rozhodnutí trvá.

„Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je zákonné, nespochybniteľné, procesne nezrušiteľné, vykonateľné,“ povedal pre RTVS. Prípad útoku na študenta ešte nie je uzavretý, momentálne je na špeciálnej prokuratúre.