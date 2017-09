Senátne voľby môžu pre Macronovo hnutie skončiť neúspechom

PARÍŽ 24. septembra (WebNoviny.sk) – Voľby do francúzskeho Senátu, ktoré sa konajú v nedeľu, by pre hnutie Republika vpred (La République en marche, LREM) prezidenta Emmanuela Macrona mohli skončiť neúspechom.

Hnutie, ktoré vzniklo ešte len minulý rok a zožalo úspech v júnových voľbách do Národného zhromaždenia, sa uchádza o najmenej 50 z voľných 171 kresiel v hornej komore parlamentu. To mu však môže prekaziť rastúce rozčarovanie spoločnosti z Macronovej vlády.

Nespokojní s plánmi

Predstaviteľov do Senátu volia starostovia, zákonodarcovia, členovia regionálnych a miestnych rád. O kreslo sa uchádza takmer dvetisíc kandidátov. Pre politických nováčikov z LREM sú to prvé voľby do Senátu, pri ktorých mávajú zvyčajne výhodu predstavitelia tradičných strán.

Mnohí miestni vysokopostavení činitelia sú okrem toho nespokojní s Macronovými plánmi znížiť rozpočet lokálnym úradom, čo tiež môže spôsobiť menšiu podporu hnutia.

Potrebuje podporu Senátu

Pri schvaľovaní zákonov má posledné slovo Národné zhromaždenie. Macron, ktorý plánuje reformy vo viacerých oblastiach, potrebuje však aj väčšiu podporu Senátu, aby mohol sľubované veľké zmeny uskutočniť.

Podľa výsledkov prieskumov sa LREM bude v Senáte, ktorý má dovedna 348 kresiel, usilovať o spojenectvo s ďalšími centristami, umiernenými republikánmi a socialistami, aby mu pomohli jeho reformy schváliť.