SEO zraz pritiahol do Bratislavy marketérov zo 17 krajín

Shakespeare nebol optimalizovaný pre online, ale váš web môže byť vyladený pre vyhľadávanie. Viac ako 400 špecialistov na SEO a marketing 10. februára naberalo inšpiráciu na najväčšej konferencii svojho druhu v strednej Európe s názvom SEO zraz.

Skratka SEO by mala byť známa každému, kto pracuje v marketingu alebo vlastní web. Napriek večným špekuláciám o tom, či SEO už umiera alebo nie, je dnes optimalizácia pre vyhľadávače dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.Ten, koho živí online, si to dobre uvedomuje. Preto boli medzi štyrmi stovkami ľudí v publiku SEO zrazu v Starej Tržnici nielen SEO špecialisti z agentúr alebo na voľnej nohe, ale tiež zástupcovia veľkých firiem, bánk a operátorov, veľkých e-shopov či médií.

Prvý ročník SEO zrazu sa zrodil ako pôvodne malé stretnutie špecialistov, ktoré sa pre veľký záujem nafúklo na 200 ľudí zo Slovenska, Česka a ďalších krajín v Ateliéri Babylon. Organizátori z agentúry Basta digital sa však hneď o rok rozhodli posunúť latku ešte o niekoľko úrovní vyššie a pripraviť najväčšiu SEO konferenciu v strednej Európe. Do Bratislavy pozvali renomovaných expertov na SEO od Holandska po Filipíny spolu s top SEO hlavami zo Slovenska a Česka. Medzinárodné zloženie spíkrov aj publika si vyžiadalo, aby celá konferencia prebehla v angličtine – a v tomto jazyku ju zvládol odmoderovať aj známy stand-up komik Michael Szatmáry.

Z 15 prednášok si mohli niečo odniesť všetci z viac ako 400 účastníkov, od začiatočníkov po špecialistov s rokmi skúseností, aj naprieč rôznymi marketingovými špecializáciami. Ako by sa dal v niekoľkých bodoch zhrnúť odkaz tohtoročného SEO zrazu?

Foto: Basta digital (3452)

1. SEO vie pohnúť biznisom

Organická návštevnosť webov môže mať veľký vplyv na celé podnikanie. Príkladom mágie, ktorú vie priniesť SEO, bola prednáška Mikuláša Prokopa, ktorý robí optimalizáciu pre portál Sme.sk. Jeho práca dostala tento spravodajský web na prvé priečky vo vyhľadávaní pri udalostiach ako voľby, Tour de France či MS v hokeji a dramaticky zvýšila jeho návštevnosť.

Vyhľadávače môžu biznisom zakývať však aj opačným smerom. Daniel Duriš z Basta digital v svojej prednáške hovoril o tom, ako zachrániť prepad návštevnosti po veľkých zmenách v Google algoritmoch, a hlavne ako predísť ich negatívnym vplyvom na váš web alebo e-shop.

Foto: Basta digital (3452)

2. Naozaj dobré SEO neurobíte sami

Optimalizácia pre vyhľadávače si vyžaduje súbor schopností, ktoré na top úrovni len ťažko zvládne jeden človek. Na SEO zraze by ste veľmi ľahko vyskladali tím snov už len zo spíkrov. Potrebujete:

technicky zdatného SEO špecialistu: napríklad Gábor Papp z Maďarska, ktorý prednášal o možnostiach automatizácie mnohých zdĺhavých procesov)

analytičku: Češka Šárka Jakubcová zvyšuje výkon e-shopov svojou metódou kombinácie dát z vyhľadávania a biznis dát, ktorú prezentovala

copywriterku: Holanďanka Marieke van de Rakt z Yoastu dala publiku užitočné tipy, ako zlepšiť čitateľnosť textu v online prostredí

link buildera: Ruska Alexandra Tachalova, Čech Zdeněk Dvořák aj Filipínec Venchito Tampon sa všetci zhodli, že link building je najmä o spoločných cieľoch a pridanej hodnote

projektového manažéra: podľa českého SEO špecialistu Pavla Ungra je to jeden zo základov úspechu dlhodobej SEO stratégie

Ale tiež potrebujete vedieť vyhodnotiť, kedy SEO nie je tou najlepšou voľbou pre vaše podnikanie, ako to vo svojej prednáške ukázal Rakúšan Thomas Kloos.

Foto: Basta digital (3452)

3. SEO nie je len Google Search

Svoj obsah môžete – a potrebujete optimalizovať pre vyhľadávanie v mnohých ďalších službách – od Google Maps cez obchody s aplikáciami až po YouTube. Ten je totiž 2. najväčším vyhľadávačom na svete. „Všetci milujú video, čítať články je fakt nudné,‟ zhodnotil vo svojej prednáške nabitej praktickými tipmi pre YouTube SEO Rakúšan Alexander Rus. Vedeli ste, že vaše videá by mali byť dlhé aspoň 4,5 minúty?

Foto: Basta digital (3452)

4. SEO je kreatívne

Optimalizácia pre vyhľadávače je vlastne veľmi tvorivá časť marketingu. Ukázalo sa to na množstve prezentovaných nápadov – či už šlo o vlastné nápady práce s dátami alebo nezvyčajné prístupy k získavaniu spätných odkazov. V neustále meniacom sa webovom prostredí nie je čas na stagnáciu.

Foto: Basta digital (3452)

5. SEO špecialisti sa na trhu práce nestratia

Nie je ľahké nájsť ľudí, ktorí majú pestrú paletu zručností, potrebných na SEO. Ale keď už takých máte, dobre si ich držate (a zaplaťte). Rovnako tiež platí, že v SEO sa dokážu uplatniť rôzne typy ľudí – svoj piesoček si v tejto oblasti nájdu technicky zdatní ľudia aj kreatívne duše, ktoré sa vyznajú v práci so slovami.

„Marketingových konferencií a eventov býva ročne relatívne veľa. Účastníci sa časťo sťažujú, že za veľa nestoja. Bývajú plné selfproma, dookola opakovaných prezentácií a stále tých istých spíkrov. Sme hrdí na to, že sa nám v Bratislave podarilo zorganizovať konferenciu európskeho významu špecializovanú na SEO. Hviezdny lineup spíkrov priniesol pre 400 účastníkov veľa hodnoty a užitočných kontaktov,‟ zhodnotil konferenciu Ján Laurenčík, managing director usporiadateľskej agentúry Basta digital.

Foto: Basta digital (3452)

Viac informácií o podujatí nájdete na webe seo.zraz.sk a podrobnejší záznam z jednotlivých prednášok v zhrnutí najdôležitejších myšlienok.

Partnermi podujatia boli: Collabim, WhitePress, Senuto, Riešenia, Yoast, Slido, Google Partners, Mangools, Stará Tržnica, Volkswagen Slovakia a Plotbase.

Foto: Basta digital (3452)

O organizátorovi:

Basta digital je výkonnostná marketingová agentúra pre ambiciózne firmy.

Zabezpečujeme komplexné potreby našich klientov v online reklame, SEO, analytike, výkonnostnom content a social marketingu.

Sme osvedčený partner v segmentoch financie (banky, poisťovne, sprostredkovatelia), automotive (importéri, díleri), zdravie a krása (kliniky, nemocnice, ambulancie), cestovný ruch (hotely, CK), ako aj pre B2B a lead gen.

Od roku 2006 pomáhame pri globálnom raste slovenských firiem a pri vstupe medzinárodných klientov na CEE trhy. Našou víziou je dosahovať najvyššiu európsku úroveň v efektívnom využití výkonnostných kanálov.

V roku 2018 sme boli ako jediná slovenská agentúra dvojnásobní finalisti v EMEA Google Premier Partner Awards, v roku 2019 sme si odniesli ocenenie Digital Pie v kategórii Execution a na European Search Awards sme získali nomináciu na ocenenie v kategórii Best Use of Search – Health.

