Šesť tímov si môže zaistiť osemfinále Ligy majstrov, SSC Neapol udrží v hre o postup iba výhra

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) – Utorňajšie stretnutia skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 môžu určiť ďalších šesť účastníkov jarného osemfinále.

K už istému kvartetu postupujúcich (Bayern Mníchov, Manchester City, Paríž St. Germain a Tottenham Hotspur, pozn.) môžu pribudnúť FC Liverpool, FC Sevilla, Šachtar Doneck, Besiktas Istanbul, FC Porto a obhajca prvenstva Real Madrid.

Súboj FC Sevilla – FC Liverpool

V zápase E-skupiny medzi FC Sevilla a FC Liverpool si miestenku medzi šestnástkou najlepších tímov „starého kontinentu“ zabezpečí víťaz tejto konfrontácie.

Prvý vzájomný duel sa v septembri na Anfielde sa skončil remízou 2:2. „Čaká nás rozhodujúci duel. Vieme, že to bude veľmi ťažké, ale nastúpime doma, kde sa nám darí. Dúfajme, že sa nám podarí získať tri body,“ zaželal si na webe sevillského klubu ofenzívny stredopoliar Franco Vázquez.

Tieto mužstvá na seba natrafili aj vo finále Európskej ligy 2015/2016, kde sa z triumfu 3:1 tešili Andalúzania. „The Reds“ by sa konečne radi revanšovali za túto prehru a prenikli do vyraďovacej fázy kontinentálneho pohára číslo jeden premiérovo od sezóny 2008/2009.

Za víťazstvom by ich mohol potiahnuť Egypťan Mohamed Salah, ktorý v 18 tohtosezónnych súťažných vystúpeniach strelil 14 gólov a zaznamenal štyri asistencie. „Chcel by som, aby hral naďalej v takejto forme a neuberal nohu z plynu. Na tréningoch vždy ide na maximum. Nie je to len o jeho góloch, svojou rýchlosťou pomáha celému mužstvu. V doterajšom priebehu sezóny bol skvelý, ale nesmie poľaviť. Taktiež sa musia pridať aj ďalší spoluhráči,“ myslí si kapitán „LFC“ Jordan Henderson.

Liverpoolčanom teoreticky na postup stačí aj remíza v kombinácii s víťazstvom slovinského Mariboru na ihrisku ruského Spartaka Moskva.

Neapol berie proti „baníkom“ iba víťazstvo

Z „efka“ môže popri suverénnom Manchestri City postúpiť už iba jeden z dvojice SSC Neapol – Šachtar Doneck. Práve tieto dva tímy sa v utorok stretnú vo vzájomnom súboji pod Vezuvom. Keďže „baníci“ z Ukrajiny doma vyhrali 2:1 a v tejto chvíli vedú pred „partenopei“ o šesť bodov, ďalej preniknú v prípade, ak sa vyhnú prehre.

Slovenský kapitán SSC Marek Hamšík zdôraznil, že Neapol berie proti Šachtaru jedine tri body. „Vieme, že v hre nás udrží iba víťazstvo. Chceme pre to urobiť všetko,“ skonštatoval 30-ročný rodák z Banskej Bystrice prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Podľa bývalého talianskeho útočníka Massima Agostiniho uvidí Štadión San Paolo výhru domácich. „Predpokladám, že Neapol to zvládne. Kouč Maurizio Sarri správne nastaví hlavy svojich hráčov a som presvedčený, že jeho mužstvo zvíťazí minimálne o dva góly,“ skonštatoval pre web napolisoccer.net 53-ročný Agostini, ktorý si neapolský dres obliekal v období rokov 1994-1996.

Ak Besiktas neprehrá, postúpi

Líder G-skupiny Besiktas Istanbul získa definitívu účasti v osemfinále, ak v domácom stretnutí s FC Porto neprehrá. V takom prípade bude mať navyše istú 1. priečku v „géčku“. Naopak, „draci“ z Porta musia na postup zvíťaziť a súčasne Lipsko nesmie vyhrať na pôde semifinalistu uplynulého ročníka z Monaka.

Turecký zástupca v LM dosiaľ nikdy nepostúpil zo základnej skupiny. V doterajších štyroch dueloch skupinovej fázy ani raz neprehral a nazbieral 10 bodov. Niekdajší kouč „čiernych orlov“ Bernd Schuster však Besiktas vystríha pred silou držiteľa „ušatej trofeje“ z ročníka 2003/2004.

„FC Porto je veľmi skúsené mužstvo. LM hrá každú sezónu a vždy sa sústredí na tie najvyššie ciele. Myslím si, že to bude ťažké, ale Besiktas bude pripravený a je schopný prekonať túto prekážku,“ vyhlásil pre portál ojogo.pt 57-ročný Nemec, ktorý Besiktas viedol v rokoch 2010-2011. Spomedzi aktérov utorňajšieho súboja počas anabázy v Reale Madrid (2007-2008) trénoval brankára Porta Ikera Casillasa a stopéra „Turkov“ Pepeho.

Postup má na dosah aj Real Madrid

Na prahu postupu stojí aj víťaz ostatných dvoch ročníkov a najúspešnejšie mužstvo histórie LM Real Madrid. „Biely balet“ postúpi, ak úspešne zvládne duel „háčka“ na Afroditinom ostrove proti cyperskému šampiónovi APOEL Nikózia.

Madridčania prejdú ďalej aj v prípade, ak nezvíťazia a súčasne Borussia Dortmund doma nevyhrá nad anglickým Tottenhamom Hotspur. V tejto skupine je stále otvorený súboj o 3. priečku a miestenku v šestnásťfinále EL.

Keďže APOEL doteraz získal rovnaký počet bodov ako Dortmund a s favorizovaným nemeckým zástupcom uhral dve remízy 1:1, stále môže teoreticky pomýšľať aj na jarné účinkovanie v druhom najprestížnejšom európskom pohári.