Sestrám Fialkovým sa na Svetovom pohári nedarilo, v Hochfilzene nečakane triumfovala Alimbekovová

Sestry Ivona a Paulína Fialkové nemajú za sebou úspešnú premiéru v aktuálnej sezóne Svetového pohára v biatlone. V rakúskom Hochfilzene v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km zverenkyne trénerky Anny Murínovej nedosiahli na priečky, ktoré by im zabezpečili body do hodnotenia Svetového pohára.

Ivona Fialková s dvoma nepresnými výstrelmi a časovým mankom 2:02,3 min obsadila 58. priečku a zaistila si aspoň účasť v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 10 km. Paulína Fialková vinou až štyroch chýb na strelnici spadla až na 86. miesto s mankom 2:58,9 min na víťazku.

V 109-člennom štartovnom poli aj tretia Slovenka Henrieta Horvátová. Na strelnici sa trikrát pomýlila a celkovo s odstupom 3:27,5 min obsadila 95. miesto.

Minimálne možnosti na tréning v karanténe

Sestry Fialkové nútene vynechali úvodné dve kolá SP 2020/2021 vo fínskom Kontiolahti pre pozitívne testy na koronavírus v ich tíme. Pred pretekmi v Hochfilzene absolvovali krátku prípravu v Obertiliachu, predtým museli absolvovať povinnú karanténu v Štokholme s minimálnymi možnosťami na tréning.

„V karanténe sa toho veľa robiť nedá. K dispozícii sme mali iba stacionárny bicykel, ktorý si nosíme so sebou a v izbe sme si ho mohli rozložiť. Možno by sme teraz mali ísť na nejaké cyklistické preteky. My sme sa vlastne pripravovali na Giro,“ uviedli sestry Fialkové pred Hochfilzenom na špecializovanom webe slovenskybiatlon.sk.

Nečakaný triumf Alimbekovovej

Tretie rýchlostné preteky ženskej sezóny SP 2020/2021 sa prekvapujúco stali korisťou bieloruskej reprezentantky Dinary Alimbekovovej. Členka víťaznej štafety Bieloruska na ZOH 2018 v Pjongčangu vôbec po prvý raz v kariére ovládla preteky Svetového pohára. Dosiaľ bolo maximom 24-ročnej biatlonistky štvrté miesto zo stíhačky z nedávnych pretekov SP v Kontiolahti.

Na strelnici bezchybná Alimbekovová zvíťazila s náskokom 10,6 s pred Nórkou Tyril Eckhoffovou a 11,4 s pred Nemkou Franziskou Preussovou. Skvelé piate miesto obsadila Češka Markéta Davidová, do najlepšej desiatky sa vošla aj obhajkyňa veľkého glóbusu Talianka Dorothea Wiererová. S jednou chybou na strelnici skončila ôsma.

V piatok sú v Hochfilzene na programe aj mužské rýchlostné preteky na 10 km. Začnú sa o 14.20 h a na štarte budú aj Slováci Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Michal Šima.