O summite USA – Severná Kórea sa znova diskutuje, Trump nevylúčil ani pôvodný termín

WASHINGTON 25. mája (WebNoviny.sk) – Summit Spojené štáty – Severná Kórea, ktorý americký prezident Donald Trump vo štvrtok odvolal, sa možno predsa len nakoniec uskutoční v pôvodnom termíne, teda 12. júna. Trump to povedal v piatok v reakcii na najnovšie zmierlivé stanovisko zo strany Severnej Kórey.

„Uvidíme, ako to dopadne, mohlo by to byť aj toho dvanásteho,“ povedal Trump. Prezident potvrdil, že medzi Washingtonom a Pchjongjangom sa už opäť o summite živo diskutuje. „Oni ho veľmi chcú, my ho tiež chceme,“ povedal Trump o stretnutí.

V súvislosti s jeho listom severokórejskému lídrovi Kim Čong-unovi, v ktorom mu veľmi ostrou formou oznámil, že USA sa na summite nezúčastnia, Trump v piatok naznačil, že šlo o taktiku. „Všetci hrajú hry,“ povedal tajomne.

Americký prezident Donald Trump, ktorý vo štvrtok oznámil zrušenie summitu so Severnou Kóreou, v piatok túto krajinu naopak pochválil. Páčilo sa mu jej najnovšie stanovisko, v ktorom vyjadrila ochotu rokovať s USA kedykoľvek a v akomkoľvek formáte.

„Skvelá novinka, srdečné a produktívne stanovisko zo strany Severnej Kórey. Čoskoro sa presvedčíme, kam to povedie, ale dúfajme, že k dlhej a trvalej prosperite a mieru. Čas ukáže,“ napísal Trump v piatok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Zrušenie rozhovorov Trumpom

Severná Kórea v piatok ráno oznámila, že je stále pripravená rokovať so Spojenými štátmi „kedykoľvek, v akomkoľvek formáte“. Severokórejké ministerstvo zahraničia uviedlo, že je „ochotné dať USA čas a možnosti“, aby konanie rokovaní prehodnotilo.

Zrušenie rozhovorov zo strany Trumpa označilo za „nečakané“ a „veľmi poľutovaniahodné“. Trumpove rozhodnutie podľa Pchjongjangu ukazuje závažnosť historicky hlboko zakoreneného nepriateľstva medzi oboma krajinami, a preto by sa mal summit „urgentne konať“, aby sa tieto vzťahy zlepšili, uviedlo ministerstvo.

Trump zrušenie summitu, ktorý sa mal uskutočniť 12. júna v Singapure, odôvodnil „obrovským hnevom a otvoreným nepriateľstvom“ v nedávnom vyjadrení zo strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).

„Politická bábka“

V spomínanom vyhlásení severokórejské vedenie označilo viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý v jednom z rozhovorov prirovnal Severnú Kóreu k Líbyi, za „politickú bábku“ a uviedlo, že je rovnako pripravené stretnúť sa pri jadrovej konfrontácii ako aj pri rokovacom stole.

Niekoľko hodín po oznámení zrušenia stretnutia Trump oznámil, že čaká na to, či sa Kim Čong-un znova „zapojí do konštruktívneho dialógu“.

Trump okrem toho Kima vyzval, aby sa mu ozval, keď zmení názor, a povedal, že kým sa tak nestane, budú naďalej v platnosti tvrdé sankcie voči Pchjongjangu, ako aj kampaň „maximálneho tlaku“. Trump dodal, že je ešte stále možné, že by sa summit uskutočnil, či už v pôvodnom, alebo neskoršom termíne.