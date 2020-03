Severné Macedónsko sa stalo tridsiatym členom NATO, ide o historický úspech krajiny

Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok rozrástla o ďalšiu krajinu – Severné Macedónsko, ktoré sa v piatok už aj oficiálne stalo jej tridsiatym členom. „Severné Macedónsko je odteraz súčasťou rodiny NATO, rodiny, pozostávajúcej z tridsiatich krajín a takmer jednej miliardy ľudí. Rodiny, ktorá je založená na istote, že nech už čelíme akýmkoľvek výzvam, sme spolu silnejší a bezpečnejší,“ vyhlásil pri tejto príležitosti generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski povedal, že hoci sa jeho krajina vinou aktuálnej situácie spôsobenej koronavírusom „nemôže radovať a pripomínať si túto udalosť tak, ako by mala„, je to historický úspech. „Môžeme si zagratulovať! Zaslúžime si to,“ obrátil sa prezident na občanov krajiny.

Vstupu Severného Macedónska do NATO, a tiež do Európskej únie, viac ako dve desaťročia bránil spor so susedným Gréckom o meno tejto balkánskej krajiny. Severné Macedónsko sa až do minulého roka volalo Macedónsko, čiže rovnako ako susedná grécka provincia. Až na základe dohody s Gréckom z roku 2017 sa názov Macedónska zmenil na Severné Macedónsko, Grécko vzápätí prestalo blokovať vstup tejto krajiny do západných inštitúcií a ako prvé z členských štátov NATO ratifikovalo vstup Severného Macedónska do aliancie.