Šikuta má dostatok skúseností a najväčšou výzvou bude zvýšiť dôveru v súdnictvo, tvrdia mimovládky

Ján Šikuta má za sebou dostatok profesijných skúseností, ktoré vytvárajú predpoklad na to, že môže byť dobrým šéfom Najvyššieho súdu SR (NS SR). Pre agentúru SITA to uviedli zástupcovia mimovládnych organizácií Via Iuris a Transparency International Slovensko (TIS). Za jednu z najväčších výziev pre Šikutu považujú to, aby zvýšil dôveru ľudí v nezávislé a spravodlivé súdnictvo.

„Ján Šikuta má bohaté profesionálne skúsenosti a tie sú predpokladom pre to, aby bol dobrým predsedom. Na najvyšší súd však vstúpi vo veľmi zložitej situácii, keď má slovenská justícia veľmi zlé renomé a vyše 70 percent ľudí jej nedôveruje, k čomu svojím pôsobením prispeli aj bývalé vedenia,“ uviedla pre agentúru SITA Katariná Žitniaková z Via Iuris.

Jednoznačné a presvedčivé rozhodnutia

Nový predseda by mal podľa nej urobiť všetko pre to, aby zmenil tento postoj verejnosti a aby ľudia mali dôvod veriť, že súdy rozhodujú zákonne a spravodlivo.

Žitniaková zároveň upozorňuje, že pred Šikutom bude stáť aj ďalšia úloha – vybudovať z Najvyššieho súdu SR inštitúciu, ktorá bude udávať tón v rozhodovaní a smerovaní slovenského súdnictva.

Z pohľadu Via Iuris by najvyšší súd nemal byť len ďalšou odvolacou inštanciou, ale predovšetkým by mal zjednocovať rozhodovanie súdov nižšieho stupňa.

„Od najvyššieho súdu verejnosť očakáva, že bude vydávať jednoznačné, zrozumiteľné a presvedčivé rozhodnutia a stanoviská, pričom by mal rozhodovať kvalitne a včas,“ vysvetlila Žitniaková.

Najlepší kandidát v štyroch kolách

Výsledok voľby šéfa NS SR je podľa TIS do istej miery prekvapujúci. „Možno však za tým zrejme vidieť aj isté preľaknutie sa súdneho prostredia z možnosti, že by sa do čela justície dostal niekto tak razantný a nekompromisný, ako napríklad trestný sudca Juraj Kliment, ktorého vláda Igora Matoviča (OĽaNO) zvolila nedávno za člena súdnej rady,“ povedal pre agentúru SITA analytik TIS Ľuboš Kostelanský. Mimovládka považuje Šikutu za najlepšieho kandidáta, ktorý sa objavil v štyroch kolách voľby, v ktorej súdna rada hľadala nástupcu za predošlú predsedníčku Danielu Švecovú.

Šikutu vlani nominovala ombudsmanka Mária Patakyová do prvej voľby sudcov ústavného súdu na návrh TIS. „Na tento post sa nám javil ideálny vzhľadom na jeho skvelú kariéru v medzinárodnom súdnom prostredí, počas ktorej si dokázal udržať slušný morálny kredit,“ ozrejmil vtedajšie rozhodnutie Kostelanský.

TIS očakáva, že Šikutu prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje do funkcie. Tá bude podľa mimovládky najväčšou výzvou v jeho kariére.

Musí vrátiť dôveru verejnosti v justíciu

„Stane sa jednou z tvári justície zrejme v jej najťažších chvíľach v novodobej histórii Slovenska, keď bol rad elitných sudcov obvinených z korupcie a niektorí z nich sa ocitli vo väzbe. Jeho úlohou tak nebude len získať si dôveru kolegov z najvyššieho súdu, ale aj prinavrátiť stratenú dôveru verejnosti v justíciu,“ dodal Kostelanský.

Jána Šikutu zvolila do funkcie šéfa najvyššieho súdu v pondelok 11. mája Súdna rada SR, keď vo voľbe získal dôveru 12 zo 17 členov rady.

Predsedu Najvyššieho súdu SR vymenúva na návrh súdnej rady prezident Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu najvyššieho súdu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

Predseda NS SR vykonáva štátnu správu nad najvyšším súdom po stránke personálnej, organizačnej, hospodárskej aj finančnej.