Šimon Nemec prišiel do dejiska juniorských MS v hokeji s najvyššími ambíciami, chce zúročiť nazbierané skúsenosti

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa v pondelok pripojil k výberu slovenskej reprezentácie do 20 rokov, ktorá o týždeň odštartuje svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v Kanade.

Na pondelňajšom tréningu sa prvýkrát zišlo všetkých 28 nominovaných hráčov, z ktorých tréner Ivan Feneš na Štedrý deň zostaví záverečnú súpisku na turnaj.

Chce potvrdiť dobrú formu

V utorok absolvovali Slováci ďalší tréning a v stredu odohrajú druhý prípravný zápas proti Kanaďanom (štvrtok o 0.30 h SEČ).

„Prišiel som na šampionát s najvyššími ambíciami. Ak by to tak nebolo, tak tu asi nie som. Verím, že náš tím môže byť úspešný a poteší fanúšikov počas sviatkov. Myslím si, že mám aktuálne dobrú formu, lepšiu ako na začiatku sezóny. V ostatnom období moje výkony gradovali a verím, že ich potvrdím v reprezentácii. Rovnako dúfam, že sa chytia aj ďalší chlapci,“ povedal Nemec pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Do dejiska prípravy v meste Truro prišiel v nedeľu a úvodný duel proti Nemcom (0:5) sledoval ako divák.

Osemnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša pôsobí v aktuálnej sezóne v tíme Utica Comets z Americkej hokejovej ligy (AHL), v 24 zápasoch nazbieral 12 bodov (3+9).

Zvyká si na zámorský hokej

Aj keď je stále mladý, má na konte už viac než 100 duelov v slovenskej extralige za HK Nitra, dvakrát reprezentoval Slovensko na seniorských MS a na ZOH 2022 v Pekingu pomohol k zisku bronzových medailí. Podľa jeho slov si na zámorský hokej stále zvyká.

„Je to určite odlišné pôsobiť doma a v zámorí. Navyše, hokejovo sa to takisto nedá veľmi porovnávať. Hrá sa na menšom klzisku, hokej je rýchlejší a fyzicky náročnejší. Postupne si však zvykám a myslím si, že idem správnou cestou. Chcem teraz nazbierané skúsenosti zúročiť v ‚dvadsiatke‘. Som rád, že som mohol pricestovať a pomôcť aj ostatným členom tímu,“ skonštatovala tohtoročná dvojka draftu nováčikov do zámorskej NHL, na ktorom si ho vybral klub New Jersey Devils.

Vraví, že v AHL sa musel prispôsobiť inému hernému štýlu. „V klube sa ma snažia usmerniť v defenzívnych činnostiach. V niekoľkých zápasoch som vynechal aj presilové hry, aby som si na to zvykol a sústredil sa na obranu. Veľmi mi to pomohlo a teraz sa cítim komfortnejšie,“ dodal Šimon Nemec.

Okrem neho nehrali v prípravnom zápase proti Nemcom ani brankár Matej Marinov, obrancovia Maxim Štrbák a Dávid Nátny ani útočníci Filip Mešár so Samuelom Honzekom.