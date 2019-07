Situácia na trhu s oceľou sa nezlepšuje, U. S. Steel plánuje prepustiť tisíce zamestnancov

S cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy v piatok vedenie U.S. Steel Košice (USSK) oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Vo vyhlásení, ktoré má agentúra SITA k dispozícii, to uviedol prezident USSK James E. Bruno.

„Prijímame toto rozhodnutie po starostlivom zvážení toho, že musíme konať, aby sme ochránili naše podnikanie a zostali konkurencieschopní. Sme si vedomí, že toto rozhodnutie bude mať dopad na tisíce rodín v regióne, tak v súvislosti s priamymi i nepriamymi pracovnými miestami. Zodpovednosť za budúcnosť firmy nám prikazuje prispôsobiť sa vzniknutej situácii a zaručiť prežitie U. S. Steel Košice,“ uviedol Bruno.

Oznámili aj znižovanie výroby železa

V posledných týždňoch zaznelo viacero oznamov o zatváraní oceliarskych prevádzok. Podľa európskeho združenia výrobcov ocele EUROFER ide o 2,6 milióna pracovných miest priamo alebo nepriamo ovplyvnených krízou v oceliarstve.

„U. S. Steel Košice prijal a naďalej prijíma opatrenia na kontrolované znižovanie nákladov. V druhej polovici mesiaca jún sme oznámili znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí. Po dohode s odborovou organizáciou pracujeme už druhý mesiac v štvordňovom pracovnom týždni,“ informovala spoločnosť.

Európska komisia podľa prezidenta spoločnosti napriek ich výzvam a argumentom, zaslaných asociáciou EUROFER a aj priamo vládami členských krajín EÚ, zatiaľ nezareagovala na prudko sa zhoršujúcu situáciu, aby bránila jednotný férový trh. Začiatkom júla Európska komisia dokonca povolila o päť percent viac importov.

Dopyt po oceli klesá

Situácia na trhu s oceľou sa za posledné týždne nezmenila k lepšiemu. Z krajín mimo EÚ je možné dovážať oceľové výrobky v ešte väčších množstvách, prevyšujúcich doterajšie rekordné úrovne a pritom sa na túto oceľ nevzťahujú environmentálne požiadavky EÚ.

Výsledkom je záplava produktov na trhoch EÚ a tlak na neustále znižovanie ich cien, zatiaľ čo výrobný sektor EÚ je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá, upozorňuje James E. Bruno.

V košickom U.S. Steele pracuje takmer 12-tisíc zamestnancov a podnik patrí do nadnárodnej korporácie U.S. Steel.