Škachová získala na majstrovstvách sveta bronz, juniorka Luknárová skončila tesne pod pódiom

Slovenská výprava získala v sobotu prvú individuálnu medailu na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

V dopoludňajšom programe vybojovala bronz medzi „dvadsaťtrojkárkami“ kanoistka Monika Škachová. Soňa Stanovská obsadila v rovnakej disciplíne vo finále desiatu priečku. Popoludní sa zaradila juniorská kajakárka Emanuela Luknárová na piatu pozíciu.

Čistá jazda Škachovej

Škachová predviedla vo finále čistú jazdu a o dve priečky si vylepšila svoje semifinálové umiestnenie. V cieli ju klasifikovali na treťom mieste so stratou 4,89 s na víťaznú brazílsku favoritku Anu Satilovú. Druhá finišovala Ruska Alsu Minazovová, ktorú obrali o zlato štyri trestné sekundy.

Stanovská finálovú jazdu nezvládla, už na piatej bránke dostala päťdesiatsekundovú penalizáciu a prišla o šancu na dobrý výsledok. Simona Maceková nepostúpila do finále. Semifinálové vystúpenie síce zvládla bez jedinej trestnej sekundy, ale zaradila sa až na 24. priečku.

V súťaži kajakárov do 23 rokov malo Slovensko v sobotu iba jedného zástupcu. Dvadsaťdvaročný Jakub Stanovský absolvoval semifinálovú jazdu bez jediného dotyku s bránkou, ale od úvodu zaostával za najlepšími. V konečnom zúčtovaní obsadil 18. pozíciu so stratou 5,90 s. Od postupu do elitnej desiatky ho však delili viac ako dve sekundy. Zlato získal Francúz Pol Oulhen.

Luknárovú pripravili o medailu trestné sekundy

V juniorskej kategórii sa mohla pochváliť finálovou účasťou iba Luknárová, ktorá sa v semifinále s dvoma „ťukmi“ zaradila na siedme miesto. Vo finále 17-ročná vodná slalomárka opäť nabrala štyri trestné sekundy a tie ju pripravili o medailovú nádej, keďže skončila piata. Zo zlata sa tešila Češka Gabriela Satková pred krajankou Terezou Kneblovou. Druhá slovenská pretekárka Ivana Chlebová nabrala zaostala v semifinále za postupom presne o jedenásť sekúnd a patrila jej konečná 21. priečka.

Medzi kajakármi dosiahol najlepší výsledok Matej Blaščík, ktorý skončil 16. v semifinále, keď prešiel traťou bez dotyku s bránkou. O dva stupienky nižšie finišoval Matúš Štaffen, ktorého štyri trestné sekundy pripravili o postup do finále. Ak by sa im vyhol, obsadil by v semifinále desiate miesto. Tretí zo Slovákov Ilja Buran taktiež nazbieral štyri trestné sekundy, čo ho odsunulo na konečnú 25. pozíciu. Celkový triumf oslavoval Francúz Anatole Delassus.

Tri slovenské medaily

Pred posledným súťažným dňom má slovenská výprava na konte tri medaily. Dve striebra vybojovali ešte v utorok hliadka kanoistov v kategórii do 23 rokov (Marko Mirgorodský, Martin Dodok, Ľudovít Macúš) a tím juniorských kanoistiek (Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková, Ivana Chlebová). Tretí cenný kov pridala v sobotu Monika Škachová v súbojoch kanoistiek v kategórii do 23 rokov. V nedeľu sú v Krakove na programe už ĺen súťaže v extrémnom slalome.