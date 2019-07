Sklamaná Semenyová nebude na svetovom šampionáte v Dauhu, súd obnovil kontroverzné pravidlo

Juhoafričanka Caster Semenyová nebude na prelome septembra a októbra v katarskej Dauhe (27.9. – 6.10.) obhajovať titul majsterky sveta v behu na 800 m.

Najvyšší švajčiarsky súd potvrdil platnosť pravidla o zákaze štartu atlétov s vyššou hladinou testosterónu, ktorí sa odmietajú podrobiť hormonálnej liečbe. A presne to je prípad dvojnásobnej olympijskej šampiónky a trojnásobnej majsterky sveta Semenyovej.

„Som veľmi sklamaná, že nebudem môcť obhajovať tvrdo vybojovaný titul. Toto rozhodnutie ma však neodradí od toho, aby som naďalej pokračovala v boji za ľudské práva všetkých atlétok, ktorých sa to týka,“ píše sa vo vyhlásení 28-ročnej Caster Semenyovej podľa portálu bbc.com.

Kontroverzné pravidlo o hormonálnej liečbe

Kontroverzný spor o tom, či je diskriminovaná atlétka s vyššou produkciou mužského pohlavného hormónu testosterónu, alebo jej súperky, ktoré s ňou súťažia na atletickej dráhe, sa ťahá už niekoľko mesiacov.

Začiatkom mája vstúpilo do platnosti pravidlo Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) o tom, že Semenyová a jej podobné prípady sa musia podrobiť hormonálnej liečbe, aby upravili svoju hladinu testosterónu. Juhoafrická strednotratiarka to striktne odmietla.

Preteky sa ešte neskončili

Keďže neuspela na Športovom arbitrážnom súde (CAS), obrátila sa na na najvyšší švajčiarsky súd, ktorý 3. júna dočasne pozastavil platnosť nového opatrenia. Proti tomu sa zasa odvolala IAAF a po vyše mesiaci – uspela.

Švajčiarsky súd oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší pôvodné rozhodnutie o dočasnom pozastavení nariadenia o hormonálnej liečbe.

Semenyovej právnička Dorothee Schrammová, ktorá vedie jej odvolací proces, má iný názor. „Tento verdikt nemá žiadny vplyv na samotné odvolanie. Naďalej budeme pokračovať v boji za základné práva Caster. Preteky sa ešte neskončili. Tie sa rozhodujú až na cieľovej čiare,“ podotkla Schrammová.

Vážny zmätok medzi atlétmi a organizátormi

Predstavitelia IAAF zdôrazňujú, že zavedením pravidla o hormonálnej liečbe v prípade funkčných abnormalít v tele športovcov sa predchádza „vážnym zmätkom“ medzi atlétmi a organizátormi športových podujatí a ochráni sa tým integrita športu.

„V športe to nemôže fungovať tak, že rodová rovnosť je nad biológiou. Právo športovať by sa nemalo zamieňať s právom na sebaurčenie v určitom športovom odvetví alebo súťaži. Definovať určité športové odvetvie na inom ako biologickom základe by mohlo mať za následok, že dievčatá po celom svete by si nemohli vybrať šport po dovŕšení puberty. Regulácia u športovkýň na základe rozdielov v sexuálnom vývoji je primeraný prostriedok v boji za zachovanie spravodlivej a zmysluplnej súťaže medzi ženami v atletike,“ píše sa v definícii nových pravidiel IAAF, prináša ho portál BBC.