Školy ani študenti nie sú zlí, ale školský systém je zle nastavený, vyhlásil rektor STU

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Školy ani študenti nie sú zlí, ale školský systém je zle nastavený. Povedal to v panelovej diskusii počas štvrtkovej konferencie k reforme terciárneho vzdelávania rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

„Posledné dva ročníky prvákov mali problém s matematikou, lebo na druhom stupni základnej školy mali len dve hodiny matematiky do týždňa. Bolo to vidieť, nepoznali napríklad ani trojčlenku,“ vysvetlil Redhammer s tým, že chyba je aj to, že stredoškoláci nemusia povinne maturovať z matematiky.

Počet vysokovzdelaných ľudí je pozitívom

Slovensko má takmer najviac magistrov spomedzi všetkých krajín sveta. Podľa rektora STU je však počet vysokovzdelaných ľudí pozitívna vlastnosť.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo na margo kvality vysokých škôl povedal, že vysoké školy nemajú informácie o tom, aké odbory sú potrebné pre trh práce. „Keďže tieto informácie nemáme, myslíme si, že všetky naše odbory sú žiadané,“ dodal Daňo.

Zákony pre zlepšenie kvality školstva

Ministerka školstva Martina Lubyová v panelovej diskusii podotkla, že rezort školstva už začal pracovať na zlepšení kvality vysokých škôl. Svedčia o tom dva zákony, ktoré sú momentálne v druhom čítaní na rokovaní NR SR. Ide o zákon o vysokých školách a o zákon o zabezpečovaní kvality.

Konferenciu k návrhu reformy terciárneho vzdelávania zorganizoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov na pôde NR SR. Cieľom konferencie je výmena názorov zamestnávateľov, politikov a akademického sektora na návrhy potrebných zmien v systéme vysokoškolského vzdelávania.