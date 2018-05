Škriniar je spokojný so sezónou v Interi a teší sa na zápas s Holandskom

SENEC 29. mája (WebNoviny.sk) – Stopér talianskeho futbalového klubu Inter Miláno Milan Škriniar pôsobil na pondelňajšom zraze slovenskej reprezentácie pred blížiacimi sa medzištátnymi prípravnými stretnutiami proti Holandsku (hrá sa vo štvrtok 31. mája o 20.45 h v Trnave) a Maroku (v pondelok 4. júna o 20.00 h vo švajčiarskej Ženeve) spokojným dojmom. Niet sa čo čudovať.

Má za sebou skvelú premiérovú sezónu v tíme milánskych „nerazzurri“, ktorí v ligovej súťaži doslova v hodine dvanástej ukoristili miestenku do Ligy majstrov 2018/2019. V poslednom kole triumfovali 3:2 na ihrisku Lazia Rím, priameho konkurenta o konečnú 4. pozíciu.

Vychutnal si finále Ligy majstrov

„Sezónu hodnotím veľmi pozitívne, či už z môjho pohľadu alebo z pohľadu tímu, ktorému sa po siedmich rokoch podarilo prebojovať do Ligy majstrov. Myslím si, že je to veľká vec pre všetkých ´Interistov´, fanúšikov aj nás hráčov,“ vyhlásil Škriniar pred zástupcami médií na pondelňajšom zraze v Senci.

Škriniar nevynechal v ročníku 2017/2018 ani jednu ligovú minútu a v Serie A sa do streleckej listiny zapísal dovedna 4-krát. Ako prezradil, už sa nevie dočkať návratu milánskeho mužstva do LM po dlhých rokoch.

„Vybojovali sme ju v poslednom kole, emócia bola o to väčšia. Už teraz sa teším na najbližšiu sezónu,“ doplnil 23-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom, ktorý priznal, že sobotňajšie finále LM medzi Realom Madrid a FC Liverpool (3:1) si vychutnal v spoločnosti kamarátov a zápas sa mu veľmi páčil.

Príležitosť na stopérskom poste

„Bolo v ňom viacero vecí, ktoré zavážili – zranenie Salaha, nejaké chybičky brankára, no a samozrejme, nádherný gól Garetha Bala. Taký sa vo finále LM podarí možno raz za 100 rokov. Tešil som sa na tento futbal, v pokoji som si ho pozrel s kamarátmi a bol to pekný zážitok,“ poznamenal Škriniar.

Produkt žilinskej futbalovej školy podotkol, že sa už veľmi teší aj na štvrtkový duel proti Holandsku. „Samozrejme, no tešil som sa aj na zraz, veď s chlapcami sme sa dlhší čas nevideli. Čakajú nás dobré zápasy s kvalitnými mužstvami. Pripravíme sa na ne čo najlepšie. Verím, že to zvládneme a potešíme ľudí, ktorí sa na nás prídu pozrieť. Holandsko je samo o sebe veľká motivácia. Jeho najväčšia ofenzívna hviezda je momentálne asi Memphis Depay, bude to proti nemu zaujímavé. Holanďania možno teraz nemajú takú generáciu hráčov ako predtým, ale stále majú svoju kvalitu,“ zakončil 16-násobný slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý pri neúčasti kapitána Martina Škrtela zrejme dostane príležitosť na stopérskom poste.